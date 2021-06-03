Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,13% - до 2,0748, курс рубля поднялся на 0,43% - до 0,0232 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,13% - до 2,0748, курс рубля поднялся на 0,43% - до 0,0232 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0748 1 Российский рубль 0,0232 1 Австралийский доллар 1,3159 1 Аргентинское песо 0,0179 1 Белорусский рубль 0,6693 1 Бразильский реал 0,3349 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1258 100 Вон Республики Корея 0,1528 1 Чешская крона 0,0815 100 Чилийских песо 0,2372 1 Китайский юань 0,2662 1 Датская крона 0,2790 1 Грузинский лари 0,5291 1 Гонконгский доллар 0,2191 1 Индийская рупия 0,0232 1 Британский фунт стерлингов 2,4083 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,2054 1 Швейцарский франк 1,8921 1 Израильский шекель 0, 5236 1 Канадский доллар 1,4120 1 Кувейтский динар 5,6502 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1129 1 Малазийский ринггит 0,4124 1 Мексиканское песо 0,0854 1 Молдавский лей 0,0964 1 Египетский фунт 0,1084 1 Норвежская крона 0,2050 100 Узбекских сум 0,0161 1 Польский злотый 0,4656 1 Сингапурский доллар 1,2852 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4520 1 Турецкая лира 0,1979 1 Тайваньский доллар 0,0615 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0622 100 Японских йен 1,5498 1 Новозеландский доллар 1,2278 Золото (1 унция) 3237,5140 Серебро (1 унция) 47,8224 Платина (1 унция) 2028,6100 Палладий (1 унция) 4870,8825 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.06.2021)