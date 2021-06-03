Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,13% - до 2,0748, курс рубля поднялся на 0,43% - до 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0748
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,3159
|
1 Аргентинское песо
|
0,0179
|
1 Белорусский рубль
|
0,6693
|
1 Бразильский реал
|
0,3349
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1258
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1528
|
1 Чешская крона
|
0,0815
|
100 Чилийских песо
|
0,2372
|
1 Китайский юань
|
0,2662
|
1 Датская крона
|
0,2790
|
1 Грузинский лари
|
0,5291
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2191
|
1 Индийская рупия
|
0,0232
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,4083
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2054
|
1 Швейцарский франк
|
1,8921
|
1 Израильский шекель
|
0, 5236
|
1 Канадский доллар
|
1,4120
|
1 Кувейтский динар
|
5,6502
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1129
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4124
|
1 Мексиканское песо
|
0,0854
|
1 Молдавский лей
|
0,0964
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0,2050
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4656
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2852
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4520
|
1 Турецкая лира
|
0,1979
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0615
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0622
|
100 Японских йен
|
1,5498
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2278
|
Золото (1 унция)
|
3237,5140
|
Серебро (1 унция)
|
47,8224
|
Платина (1 унция)
|
2028,6100
|
Палладий (1 унция)
|
4870,8825