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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,13% - до 2,0748, курс рубля поднялся на 0,43% - до 0,0232 маната.
Финансы
3 июня 2021 г. 09:44
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,13% - до 2,0748, курс рубля поднялся на 0,43% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0748

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,3159

1 Аргентинское песо

0,0179

1 Белорусский рубль

0,6693

1 Бразильский реал

0,3349

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1258

100 Вон Республики Корея

0,1528

1 Чешская крона

0,0815

100 Чилийских песо

0,2372

1 Китайский юань

0,2662

1 Датская крона

0,2790

1 Грузинский лари

0,5291

1 Гонконгский доллар

0,2191

1 Индийская рупия

0,0232

1 Британский фунт стерлингов

2,4083

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2054

1 Швейцарский франк

1,8921

1 Израильский шекель

0, 5236

1 Канадский доллар

1,4120

1 Кувейтский динар

5,6502

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1129

1 Малазийский ринггит

0,4124

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0964

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,2050

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4656

1 Сингапурский доллар

1,2852

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4520

1 Турецкая лира

0,1979

1 Тайваньский доллар

0,0615

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0622

100 Японских йен

1,5498

1 Новозеландский доллар

1,2278

Золото (1 унция)

3237,5140

Серебро (1 унция)

47,8224

Платина (1 унция)

2028,6100

Палладий (1 унция)

4870,8825
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.06.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.06.2021)

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