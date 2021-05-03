Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.05.2021)

По данным ЦБА, курс евро снизился на 0,83%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,83% - до 2,0431 маната, курс рубля – на 0,44% - до 0,0226 маната.