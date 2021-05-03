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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.05.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.05.2021) По данным ЦБА, курс евро снизился на 0,83%
Финансы
3 мая 2021 г. 10:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,83% - до 2,0431 маната, курс рубля – на 0,44% - до 0,0226 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0431

1 Российский рубль

0,0226

1 Австралийский доллар

1,3121

1 Аргентинское песо

0,0182

1 Белорусский рубль

0,6649

1 Бразильский реал

0,3126

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1173

100 Вон Республики Корея

0,1519

1 Чешская крона

0,0790

100 Чилийских песо

0,2393

1 Китайский юань

0,2626

1 Датская крона

0,2747

1 Грузинский лари

0,4933

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3495

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2007

1 Швейцарский франк

1,8597

1 Израильский шекель

0,5234

1 Канадский доллар

1,3826

1 Кувейтский динар

5,6452

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,4143

1 Мексиканское песо

0,0840

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,1086

1 Норвежская крона

0,2044

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4482

1 Сингапурский доллар

1,2759

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4412

1 Турецкая лира

0,2050

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0611

100 Японских йен

1,5513

1 Новозеландский доллар

1,2198

Золото (1 унция)

3016,1910

Серебро (1 унция)

44,1750

Платина (1 унция)

2052,7925

Палладий (1 унция)

5024,4435
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.05.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.05.2021)

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