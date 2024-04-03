Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/c60f902a-5b5d-325d-a330-743460616486.jpg https://static.report.az/photo/c60f902a-5b5d-325d-a330-743460616486.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,39% - до 1,8318 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0184 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8318 1 Российский рубль 0,0184 1 Австралийский доллар 1,1081 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3361 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0905 100 Вон Республики Корея 0,1261 1 Чешская крона 0,0724 100 Чилийских песо 0,1743 1 Китайский юань 0,2350 1 Датская крона 0,2456 1 Грузинский лари 0,6343 1 Гонконгский доллар 0,2172 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1383 100 Индонезийских рупий 0,0107 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1583 1 Швейцарский франк 1,8719 1 Израильский шекель 0,4575 1 Канадский доллар 1,2529 1 Кувейтский динар 5,5248 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3580 1 Мексиканское песо 0,1026 1 Молдавский лей 0,0962 1 Египетский фунт 0,0360 1 Норвежская крона 0,1569 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4267 1 Сингапурский доллар 1,2580 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2463 1 Турецкая лира 0,0529 1 Тайваньский доллар 0,0531 1 Таджикский сомони 0,1551 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0432 100 Японских йен 1,1214 1 Новозеландский доллар 1,0152 Золото (1 унция) 3882,5620 Серебро (1 унция) 44,8064 Платина (1 унция) 1577,6935 Палладиум (1 унция) 1722,5335 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.04.2024)