Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,39% - до 1,8318 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0184 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8318
|
1 Российский рубль
|
0,0184
|
1 Австралийский доллар
|
1,1081
|
1 Аргентинское песо
|
0,0020
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3361
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0905
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1261
|
1 Чешская крона
|
0,0724
|
100 Чилийских песо
|
0,1743
|
1 Китайский юань
|
0,2350
|
1 Датская крона
|
0,2456
|
1 Грузинский лари
|
0,6343
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1383
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0107
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1583
|
1 Швейцарский франк
|
1,8719
|
1 Израильский шекель
|
0,4575
|
1 Канадский доллар
|
1,2529
|
1 Кувейтский динар
|
5,5248
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3580
|
1 Мексиканское песо
|
0,1026
|
1 Молдавский лей
|
0,0962
|
1 Египетский фунт
|
0,0360
|
1 Норвежская крона
|
0,1569
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4267
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2580
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2463
|
1 Турецкая лира
|
0,0529
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0531
|
1 Таджикский сомони
|
0,1551
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0432
|
100 Японских йен
|
1,1214
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0152
|
Золото (1 унция)
|
3882,5620
|
Серебро (1 унция)
|
44,8064
|
Платина (1 унция)
|
1577,6935
|
Палладиум (1 унция)
|
1722,5335