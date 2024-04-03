О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.04.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
3 апреля 2024 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,39% - до 1,8318 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0184 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8318

1 Российский рубль

0,0184

1 Австралийский доллар

1,1081

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3361

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0905

100 Вон Республики Корея

0,1261

1 Чешская крона

0,0724

100 Чилийских песо

0,1743

1 Китайский юань

0,2350

1 Датская крона

0,2456

1 Грузинский лари

0,6343

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1383

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1583

1 Швейцарский франк

1,8719

1 Израильский шекель

0,4575

1 Канадский доллар

1,2529

1 Кувейтский динар

5,5248

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3580

1 Мексиканское песо

0,1026

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,0360

1 Норвежская крона

0,1569

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4267

1 Сингапурский доллар

1,2580

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2463

1 Турецкая лира

0,0529

1 Тайваньский доллар

0,0531

1 Таджикский сомони

0,1551

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0432

100 Японских йен

1,1214

1 Новозеландский доллар

1,0152

Золото (1 унция)

3882,5620

Серебро (1 унция)

44,8064

Платина (1 унция)

1577,6935

Палладиум (1 унция)

1722,5335
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.04.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.04.2024)

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
31 марта 2024 г. 12:38
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
30 марта 2024 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi