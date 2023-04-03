Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.04.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,01%, составив 1,8347 маната, курс рубля упал на 0,46% - до 0,0219 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8347
|
1 Российский рубль
|
0,0219
|
1 Австралийский доллар
|
1,1331
|
1 Аргентинское песо
|
0,0081
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3357
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0949
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1291
|
1 Чешская крона
|
0,0781
|
100 Чилийских песо
|
0,2139
|
1 Китайский юань
|
0,2467
|
1 Датская крона
|
0,2463
|
1 Грузинский лари
|
0,6667
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0876
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1629
|
1 Швейцарский франк
|
1,8505
|
1 Израильский шекель
|
0,4717
|
1 Канадский доллар
|
1,2567
|
1 Кувейтский динар
|
5,5407
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3844
|
1 Мексиканское песо
|
0,0943
|
1 Молдавский лей
|
0,0927
|
1 Египетский фунт
|
0,0552
|
1 Норвежская крона
|
0,1622
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,3916
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2742
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2869
|
1 Турецкая лира
|
0,0886
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0558
|
1 Таджикский сомони
|
0,1561
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2737
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0672
|
Золото (1 унция)
|
3318,7995
|
Серебро (1 унция)
|
40,1622
|
Платина (1 унция)
|
1674,3215
|
Палладий (1 унция)
|
2471,5535