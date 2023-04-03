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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.04.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.04.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
3 апреля 2023 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.04.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,01%, составив 1,8347 маната, курс рубля упал на 0,46% - до 0,0219 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8347

1 Российский рубль

0,0219

1 Австралийский доллар

1,1331

1 Аргентинское песо

0,0081

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3357

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0949

100 Вон Республики Корея

0,1291

1 Чешская крона

0,0781

100 Чилийских песо

0,2139

1 Китайский юань

0,2467

1 Датская крона

0,2463

1 Грузинский лари

0,6667

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,0876

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1629

1 Швейцарский франк

1,8505

1 Израильский шекель

0,4717

1 Канадский доллар

1,2567

1 Кувейтский динар

5,5407

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3844

1 Мексиканское песо

0,0943

1 Молдавский лей

0,0927

1 Египетский фунт

0,0552

1 Норвежская крона

0,1622

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,3916

1 Сингапурский доллар

1,2742

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2869

1 Турецкая лира

0,0886

1 Тайваньский доллар

0,0558

1 Таджикский сомони

0,1561

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2737

1 Новозеландский доллар

1,0672

Золото (1 унция)

3318,7995

Серебро (1 унция)

40,1622

Платина (1 унция)

1674,3215

Палладий (1 унция)

2471,5535
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.04.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.04.2023)

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