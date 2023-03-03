Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, составив 1,8036 маната, курс рубля сократился на 0,9% до 0,0225 маната.

https://static.report.az/photo/08ab9613-15f2-3a5e-86bb-09c171dc5149.jpg https://static.report.az/photo/08ab9613-15f2-3a5e-86bb-09c171dc5149.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, составив 1,8036 маната, курс рубля сократился на 0,9% до 0,0225 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8036 1 Российский рубль 0,0225 1 Австралийский доллар 1,1467 1 Аргентинское песо 0,0086 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3262 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0935 100 Вон Республики Корея 0,1304 1 Чешская крона 0,0769 100 Чилийских песо 0,2091 1 Китайский юань 0,2462 1 Датская крона 0,2424 1 Грузинский лари 0,6538 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,0349 100 Индонезийских рупий 0,0111 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1620 1 Швейцарский франк 1,8068 1 Израильский шекель 0,4638 1 Канадский доллар 1,2512 1 Кувейтский динар 5,5350 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0195 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3797 1 Мексиканское песо 0,0939 1 Молдавский лей 0,0902 1 Египетский фунт 0,0553 1 Норвежская крона 0,1629 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3840 1 Сингапурский доллар 1,2623 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2605 1 Турецкая лира 0,0902 1 Тайваньский доллар 0,0555 1 Таджикский сомони 0,1606 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2439 1 Новозеландский доллар 1,0584 Золото (1 унция) 3126,3255 Серебро (1 унция) 35,6930 Платина (1 унция) 1643,1690 Палладий (1 унция) 2473,3470 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.03.2023)