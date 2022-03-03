Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22%, до 1,8867, курс рубля повысился на 10,32%, до 0,0171 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8867
|
1 Российский рубль
|
0,0171
|
1 Австралийский доллар
|
1,2411
|
1 Аргентинское песо
|
0,0158
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3332
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1108
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1412
|
1 Чешская крона
|
0,0737
|
100 Чилийских песо
|
0,2112
|
1 Китайский юань
|
0,2691
|
1 Датская крона
|
0,2536
|
1 Грузинский лари
|
0,5288
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0225
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2788
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1749
|
1 Швейцарский франк
|
1,8467
|
1 Израильский шекель
|
0,5275
|
1 Канадский доллар
|
1,3455
|
1 Кувейтский динар
|
5,6064
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0179
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4057
|
1 Мексиканское песо
|
0,0823
|
1 Молдавский лей
|
0,0921
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1916
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3973
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2531
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3640
|
1 Турецкая лира
|
0,1210
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0606
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0563
|
100 Японских йен
|
1,4697
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1518
|
Золото (1 унция)
|
3272,5935
|
Серебро (1 унция)
|
42,8392
|
Платина (1 унция)
|
1829,6250
|
Палладий (1 унция)
|
4504,0990