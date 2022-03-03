Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22%, до 1,8867, курс рубля повысился на 10,32%, до 0,0171 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8867 1 Российский рубль 0,0171 1 Австралийский доллар 1,2411 1 Аргентинское песо 0,0158 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3332 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1108 100 Вон Республики Корея 0,1412 1 Чешская крона 0,0737 100 Чилийских песо 0,2112 1 Китайский юань 0,2691 1 Датская крона 0,2536 1 Грузинский лари 0,5288 1 Гонконгский доллар 0,2176 1 Индийская рупия 0,0225 1 Британский фунт стерлингов 2,2788 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1749 1 Швейцарский франк 1,8467 1 Израильский шекель 0,5275 1 Канадский доллар 1,3455 1 Кувейтский динар 5,6064 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0179 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4057 1 Мексиканское песо 0,0823 1 Молдавский лей 0,0921 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1916 100 Узбекских сум 0,0156 1 Польский злотый 0,3973 1 Сингапурский доллар 1,2531 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3640 1 Турецкая лира 0,1210 1 Тайваньский доллар 0,0606 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0563 100 Японских йен 1,4697 1 Новозеландский доллар 1,1518 Золото (1 унция) 3272,5935 Серебро (1 унция) 42,8392 Платина (1 унция) 1829,6250 Палладий (1 унция) 4504,0990 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.03.2022)