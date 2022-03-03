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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
3 марта 2022 г. 09:45
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22%, до 1,8867, курс рубля повысился на 10,32%, до 0,0171 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8867

1 Российский рубль

0,0171

1 Австралийский доллар

1,2411

1 Аргентинское песо

0,0158

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3332

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1108

100 Вон Республики Корея

0,1412

1 Чешская крона

0,0737

100 Чилийских песо

0,2112

1 Китайский юань

0,2691

1 Датская крона

0,2536

1 Грузинский лари

0,5288

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0225

1 Британский фунт стерлингов

2,2788

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1749

1 Швейцарский франк

1,8467

1 Израильский шекель

0,5275

1 Канадский доллар

1,3455

1 Кувейтский динар

5,6064

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0179

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4057

1 Мексиканское песо

0,0823

1 Молдавский лей

0,0921

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1916

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3973

1 Сингапурский доллар

1,2531

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3640

1 Турецкая лира

0,1210

1 Тайваньский доллар

0,0606

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0563

100 Японских йен

1,4697

1 Новозеландский доллар

1,1518

Золото (1 унция)

3272,5935

Серебро (1 унция)

42,8392

Платина (1 унция)

1829,6250

Палладий (1 унция)

4504,0990
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.03.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.03.2022)

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