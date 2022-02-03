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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
3 февраля 2022 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,9207, курс рубля - на 1,4% - до 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9207

1 Российский рубль

0,0223

1 Австралийский доллар

1,2102

1 Аргентинское песо

0,0162

1 Белорусский рубль

0,6574

1 Бразильский реал

0,3228

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1105

100 Вон Республики Корея

0,1410

1 Чешская крона

0,0794

100 Чилийских песо

0,2095

1 Китайский юань

0,2672

1 Датская крона

0,2582

1 Грузинский лари

0,5622

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3044

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1847

1 Швейцарский франк

1,8485

1 Израильский шекель

0,5366

1 Канадский доллар

1,3403

1 Кувейтский динар

5,6197

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4066

1 Мексиканское песо

0,0825

1 Молдавский лей

0,0941

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1928

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4229

1 Сингапурский доллар

1,2614

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3812

1 Турецкая лира

0,1260

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1511

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0601

100 Японских йен

1,4846

1 Новозеландский доллар

1,1258

Золото (1 унция)

3071,0075

Серебро (1 унция)

38,4171

Платина (1 унция)

1765,8580

Палладий (1 унция)

4046,6800
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.02.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.02.2022)

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