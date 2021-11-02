Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,9725, курс рубля снизился на 0,8% - до 0,0237 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9725
|
1 Российский рубль
|
0,0237
|
1 Австралийский доллар
|
1,2745
|
1 Аргентинское песо
|
0,0170
|
1 Белорусский рубль
|
0,6958
|
1 Бразильский реал
|
0,2990
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1099
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1445
|
1 Чешская крона
|
0,0771
|
100 Чилийских песо
|
0,2095
|
1 Китайский юань
|
0, 2656
|
1 Датская крона
|
0,2652
|
1 Грузинский лари
|
0, 5371
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3206
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1995
|
1 Швейцарский франк
|
1,8684
|
1 Израильский шекель
|
0, 5462
|
1 Канадский доллар
|
1,3728
|
1 Кувейтский динар
|
5,6331
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4098
|
1 Мексиканское песо
|
0,0813
|
1 Молдавский лей
|
0,0973
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,2019
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4268
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2615
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3984
|
1 Турецкая лира
|
0,1780
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1514
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0647
|
100 Японских йен
|
1,4924
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2197
|
Золото (1 унция)
|
3048,3210
|
Серебро (1 унция)
|
40,7162
|
Платина (1 унция)
|
1799,9430
|
Палладий (1 унция)
|
3473,5165