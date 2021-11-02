Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,9725, курс рубля снизился на 0,8% - до 0,0237 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9725 1 Российский рубль 0,0237 1 Австралийский доллар 1,2745 1 Аргентинское песо 0,0170 1 Белорусский рубль 0,6958 1 Бразильский реал 0,2990 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1099 100 Вон Республики Корея 0,1445 1 Чешская крона 0,0771 100 Чилийских песо 0,2095 1 Китайский юань 0, 2656 1 Датская крона 0,2652 1 Грузинский лари 0, 5371 1 Гонконгский доллар 0,2185 1 Индийская рупия 0,0227 1 Британский фунт стерлингов 2,3206 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1995 1 Швейцарский франк 1,8684 1 Израильский шекель 0, 5462 1 Канадский доллар 1,3728 1 Кувейтский динар 5,6331 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4098 1 Мексиканское песо 0,0813 1 Молдавский лей 0,0973 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,2019 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4268 1 Сингапурский доллар 1,2615 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3984 1 Турецкая лира 0,1780 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1514 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0647 100 Японских йен 1,4924 1 Новозеландский доллар 1,2197 Золото (1 унция) 3048,3210 Серебро (1 унция) 40,7162 Платина (1 унция) 1799,9430 Палладий (1 унция) 3473,5165 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.11.2021)