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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
2 ноября 2021 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,9725, курс рубля снизился на 0,8% - до 0,0237 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9725

1 Российский рубль

0,0237

1 Австралийский доллар

1,2745

1 Аргентинское песо

0,0170

1 Белорусский рубль

0,6958

1 Бразильский реал

0,2990

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1099

100 Вон Республики Корея

0,1445

1 Чешская крона

0,0771

100 Чилийских песо

0,2095

1 Китайский юань

0, 2656

1 Датская крона

0,2652

1 Грузинский лари

0, 5371

1 Гонконгский доллар

0,2185

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3206

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1995

1 Швейцарский франк

1,8684

1 Израильский шекель

0, 5462

1 Канадский доллар

1,3728

1 Кувейтский динар

5,6331

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4098

1 Мексиканское песо

0,0813

1 Молдавский лей

0,0973

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,2019

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4268

1 Сингапурский доллар

1,2615

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3984

1 Турецкая лира

0,1780

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1514

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0647

100 Японских йен

1,4924

1 Новозеландский доллар

1,2197

Золото (1 унция)

3048,3210

Серебро (1 унция)

40,7162

Платина (1 унция)

1799,9430

Палладий (1 унция)

3473,5165
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.11.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.11.2021)

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