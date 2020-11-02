Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2020)

По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,4%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9774 маната, курс рубля – на 1,4% - до 0,0213 маната.