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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2020) По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,4%
Финансы
2 ноября 2020 г. 09:45
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9774 маната, курс рубля – на 1,4% - до 0,0213 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9774

1 Российский рубль

0.0213

1 Австралийский доллар

1.1900

1 Аргентинское песо

0.0217

1 Белорусский рубль

0.6457

1 Бразильский реал

0.2959

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1046

100 Вон Республики Корея

0.1496

1 Чешская крона

0.0726

100 Чилийских песо

0.2197

1 Китайский юань

0.2542

1 Датская крона

0.2656

1 Грузинский лари

0.5255

1 Гонконгский доллар

0.2192

1 Индийская рупия

0.0229

1 Британский фунт стерлингов

2.1939

100 Индонезийских рупий

0.0116

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1908

1 Швейцарский франк

1.8526

1 Израильский шекель

0.4991

1 Канадский доллар

1.2738

1 Кувейтский динар

5.5507

1 Казахстанский тенге

0.0039

1 Киргизский сом

0.0208

100 Ливанских фунтов

0.1123

1 Малазийский ринггит

0.4090

1 Мексиканское песо

0.0798

1 Молдавский лей

0.0997

1 Египетский фунт

0.1083

1 Норвежская крона

0.1775

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4288

1 Сингапурский доллар

1.2428

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.3998

1 Турецкая лира

0.2036

1 Тайваньский доллар

0.0594

1 Таджикский сомони

0.1644

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0597

100 Японских йен

1.6233

1 Новозеландский доллар

1.1213

Золото (1 унция)

3197.1305

Серебро (1 унция)

40.5757

Платина (1 унция)

1442.6625

Палладий (1 унция)

3834.0270
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.11.2020)

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