Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09% - до 1,7968 маната, курс рубля упал на 1,1% - до 0,0173 маната.

https://static.report.az/photo/1f3cb04b-5da0-3673-b871-03e58882a479.jpg https://static.report.az/photo/1f3cb04b-5da0-3673-b871-03e58882a479.jpg

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09% - до 1,7968 маната, курс рубля упал на 1,1% - до 0,0173 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,7968 1 Российский рубль 0,0173 1 Австралийский доллар 1,0888 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3378 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0897 100 Вон Республики Корея 0,1258 1 Чешская крона 0,0736 100 Чилийских песо 0,1904 1 Китайский юань 0,2329 1 Датская крона 0,2409 1 Грузинский лари 0,6349 1 Гонконгский доллар 0,2170 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,0720 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1555 1 Швейцарский франк 1,8562 1 Израильский шекель 0,4459 1 Канадский доллар 1,2511 1 Кувейтский динар 5,4989 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0193 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3611 1 Мексиканское песо 0,0976 1 Молдавский лей 0,0935 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1586 100 Узбекских сумов 0,0140 1 Польский злотый 0,3889 1 Сингапурский доллар 1,2417 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2355 1 Турецкая лира 0,0620 1 Тайваньский доллар 0,0528 1 Таджикский сомони 0,1556 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1354 1 Новозеландский доллар 1,0180 Золото (1 унция) 3132,5815 Серебро (1 унция) 37,0397 Платина (1 унция) 1546,0310 Палладиум (1 унция) 2109,7000 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.10.2023)