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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09% - до 1,7968 маната, курс рубля упал на 1,1% - до 0,0173 маната.
Финансы
2 октября 2023 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09% - до 1,7968 маната, курс рубля упал на 1,1% - до 0,0173 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7968

1 Российский рубль

0,0173

1 Австралийский доллар

1,0888

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3378

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0897

100 Вон Республики Корея

0,1258

1 Чешская крона

0,0736

100 Чилийских песо

0,1904

1 Китайский юань

0,2329

1 Датская крона

0,2409

1 Грузинский лари

0,6349

1 Гонконгский доллар

0,2170

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,0720

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1555

1 Швейцарский франк

1,8562

1 Израильский шекель

0,4459

1 Канадский доллар

1,2511

1 Кувейтский динар

5,4989

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3611

1 Мексиканское песо

0,0976

1 Молдавский лей

0,0935

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1586

100 Узбекских сумов

0,0140

1 Польский злотый

0,3889

1 Сингапурский доллар

1,2417

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2355

1 Турецкая лира

0,0620

1 Тайваньский доллар

0,0528

1 Таджикский сомони

0,1556

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1354

1 Новозеландский доллар

1,0180

Золото (1 унция)

3132,5815

Серебро (1 унция)

37,0397

Платина (1 унция)

1546,0310

Палладиум (1 унция)

2109,7000
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.10.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.10.2023)

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