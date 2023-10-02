Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09% - до 1,7968 маната, курс рубля упал на 1,1% - до 0,0173 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7968
|
1 Российский рубль
|
0,0173
|
1 Австралийский доллар
|
1,0888
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3378
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0897
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1258
|
1 Чешская крона
|
0,0736
|
100 Чилийских песо
|
0,1904
|
1 Китайский юань
|
0,2329
|
1 Датская крона
|
0,2409
|
1 Грузинский лари
|
0,6349
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2170
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0720
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1555
|
1 Швейцарский франк
|
1,8562
|
1 Израильский шекель
|
0,4459
|
1 Канадский доллар
|
1,2511
|
1 Кувейтский динар
|
5,4989
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3611
|
1 Мексиканское песо
|
0,0976
|
1 Молдавский лей
|
0,0935
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1586
|
100 Узбекских сумов
|
0,0140
|
1 Польский злотый
|
0,3889
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2417
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2355
|
1 Турецкая лира
|
0,0620
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0528
|
1 Таджикский сомони
|
0,1556
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1354
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0180
|
Золото (1 унция)
|
3132,5815
|
Серебро (1 унция)
|
37,0397
|
Платина (1 унция)
|
1546,0310
|
Палладиум (1 унция)
|
2109,7000