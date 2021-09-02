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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
2 сентября 2021 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,29% - до 2,0123, курс рубля повысился на 0,43% - до 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0123

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,2517

1 Аргентинское песо

0,0174

1 Белорусский рубль

0,6775

1 Бразильский реал

0,3278

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1180

100 Вон Республики Корея

0,1465

1 Чешская крона

0,0794

100 Чилийских песо

0,2204

1 Китайский юань

0,2631

1 Датская крона

0,2706

1 Грузинский лари

0,5457

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3415

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1973

1 Швейцарский франк

1,8568

1 Израильский шекель

0,5300

1 Канадский доллар

1,3463

1 Кувейтский динар

5,6519

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,4089

1 Мексиканское песо

0,0850

1 Молдавский лей

0,0959

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1953

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4459

1 Сингапурский доллар

1,2640

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4195

1 Турецкая лира

0,2049

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0629

100 Японских йен

1,5454

1 Новозеландский доллар

1,2006

Золото (1 унция)

3079,7625

Серебро (1 унция)

41,0079

Платина (1 унция)

1697,4500

Палладий (1 унция)

4146,3510
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.09.2021)

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