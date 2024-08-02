Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,8356 маната, курс рубля повысился на 0,5% - до 0,0199 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8356 1 Российский рубль 0,0199 1 Австралийский доллар 1,1073 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,2958 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0930 100 Вон Республики Корея 0,1240 1 Чешская крона 0,0725 100 Чилийских песо 0,1786 1 Китайский юань 0,2355 1 Датская крона 0,2460 1 Грузинский лари 0,6273 1 Гонконгский доллар 0,2176 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,1633 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1585 1 Швейцарский франк 1,9499 1 Израильский шекель 0,4471 1 Канадский доллар 1,2266 1 Кувейтский динар 5,5638 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3760 1 Мексиканское песо 0,0899 1 Молдавский лей 0,0960 1 Египетский фунт 0,0349 1 Норвежская крона 0,1554 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4266 1 Сингапурский доллар 1,2733 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2537 1 Турецкая лира 0,0512 1 Тайваньский доллар 0,0519 1 Таджикский сомони 0,1601 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0413 100 Японских йен 1,1388 1 Новозеландский доллар 1,0118 Золото (1 унция) 4178,6510 Серебро (1 унция) 49,0391 Платина (1 унция) 1650,7000 Палладиум (1 унция) 1547,7735 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.08.2024)