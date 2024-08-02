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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
2 августа 2024 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,8356 маната, курс рубля повысился на 0,5% - до 0,0199 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8356

1 Российский рубль

0,0199

1 Австралийский доллар

1,1073

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,2958

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0930

100 Вон Республики Корея

0,1240

1 Чешская крона

0,0725

100 Чилийских песо

0,1786

1 Китайский юань

0,2355

1 Датская крона

0,2460

1 Грузинский лари

0,6273

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1633

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1585

1 Швейцарский франк

1,9499

1 Израильский шекель

0,4471

1 Канадский доллар

1,2266

1 Кувейтский динар

5,5638

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3760

1 Мексиканское песо

0,0899

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,0349

1 Норвежская крона

0,1554

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4266

1 Сингапурский доллар

1,2733

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2537

1 Турецкая лира

0,0512

1 Тайваньский доллар

0,0519

1 Таджикский сомони

0,1601

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0413

100 Японских йен

1,1388

1 Новозеландский доллар

1,0118

Золото (1 унция)

4178,6510

Серебро (1 унция)

49,0391

Платина (1 унция)

1650,7000

Палладиум (1 унция)

1547,7735
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.08.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.08.2024)

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