Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 2,0183 маната, курс рубля не изменился - 0,0232 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0183 1 Российский рубль 0,0232 1 Австралийский доллар 1,2484 1 Аргентинское песо 0,0176 1 Белорусский рубль 0,6817 1 Бразильский реал 0,3262 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1163 100 Вон Республики Корея 0,1476 1 Чешская крона 0,0791 100 Чилийских песо 0,2241 1 Китайский юань 0,2630 1 Датская крона 0,2713 1 Грузинский лари 0,5469 1 Гонконгский доллар 0,2187 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3633 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1977 1 Швейцарский франк 1,8773 1 Израильский шекель 0,5261 1 Канадский доллар 1,3628 1 Кувейтский динар 5,6589 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1127 1 Малазийский ринггит 0,4024 1 Мексиканское песо 0,0855 1 Молдавский лей 0,0951 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1926 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4417 1 Сингапурский доллар 1,2565 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4289 1 Турецкая лира 0,2009 1 Тайваньский доллар 0,0608 1 Таджикский сомони 0,1505 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0635 100 Японских йен 1,5498 1 Новозеландский доллар 1,1841 Золото (1 унция) 3078,7765 Серебро (1 унция) 43,3379 Платина (1 унция) 1798,5660 Палладий (1 унция) 4566,3360 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook