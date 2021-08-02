Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 2,0183 маната, курс рубля не изменился - 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0183
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,2484
|
1 Аргентинское песо
|
0,0176
|
1 Белорусский рубль
|
0,6817
|
1 Бразильский реал
|
0,3262
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1163
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1476
|
1 Чешская крона
|
0,0791
|
100 Чилийских песо
|
0,2241
|
1 Китайский юань
|
0,2630
|
1 Датская крона
|
0,2713
|
1 Грузинский лари
|
0,5469
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3633
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1977
|
1 Швейцарский франк
|
1,8773
|
1 Израильский шекель
|
0,5261
|
1 Канадский доллар
|
1,3628
|
1 Кувейтский динар
|
5,6589
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1127
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4024
|
1 Мексиканское песо
|
0,0855
|
1 Молдавский лей
|
0,0951
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1926
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4417
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2565
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4289
|
1 Турецкая лира
|
0,2009
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0608
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0635
|
100 Японских йен
|
1,5498
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1841
|
Золото (1 унция)
|
3078,7765
|
Серебро (1 унция)
|
43,3379
|
Платина (1 унция)
|
1798,5660
|
Палладий (1 унция)
|
4566,3360