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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
2 августа 2021 г. 09:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 2,0183 маната, курс рубля не изменился - 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0183

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,2484

1 Аргентинское песо

0,0176

1 Белорусский рубль

0,6817

1 Бразильский реал

0,3262

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1163

100 Вон Республики Корея

0,1476

1 Чешская крона

0,0791

100 Чилийских песо

0,2241

1 Китайский юань

0,2630

1 Датская крона

0,2713

1 Грузинский лари

0,5469

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3633

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1977

1 Швейцарский франк

1,8773

1 Израильский шекель

0,5261

1 Канадский доллар

1,3628

1 Кувейтский динар

5,6589

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1127

1 Малазийский ринггит

0,4024

1 Мексиканское песо

0,0855

1 Молдавский лей

0,0951

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1926

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4417

1 Сингапурский доллар

1,2565

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4289

1 Турецкая лира

0,2009

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0635

100 Японских йен

1,5498

1 Новозеландский доллар

1,1841

Золото (1 унция)

3078,7765

Серебро (1 унция)

43,3379

Платина (1 унция)

1798,5660

Палладий (1 унция)

4566,3360
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.08.2021)

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