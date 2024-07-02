Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8241 маната, курс рубля упал на 1% - до 0,0196 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8241
|
1 Российский рубль
|
0,0196
|
1 Австралийский доллар
|
1,1293
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3004
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0925
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1224
|
1 Чешская крона
|
0,0725
|
100 Чилийских песо
|
0,1798
|
1 Китайский юань
|
0,2338
|
1 Датская крона
|
0,2446
|
1 Грузинский лари
|
0,6078
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1477
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0104
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1598
|
1 Швейцарский франк
|
1,8806
|
1 Израильский шекель
|
0,4519
|
1 Канадский доллар
|
1,2362
|
1 Кувейтский динар
|
5,5450
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0197
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3602
|
1 Мексиканское песо
|
0,0923
|
1 Молдавский лей
|
0,0954
|
1 Египетский фунт
|
0,0352
|
1 Норвежская крона
|
0,1592
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4224
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2516
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2381
|
1 Турецкая лира
|
0,0521
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0522
|
1 Таджикский сомони
|
0,1594
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0418
|
100 Японских йен
|
1,0516
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0293
|
Золото (1 унция)
|
3955,9170
|
Серебро (1 унция)
|
49,7888
|
Платина (1 унция)
|
1664,3765
|
Палладиум (1 унция)
|
1672,5450