Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8241 маната, курс рубля упал на 1% - до 0,0196 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8241 1 Российский рубль 0,0196 1 Австралийский доллар 1,1293 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3004 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0925 100 Вон Республики Корея 0,1224 1 Чешская крона 0,0725 100 Чилийских песо 0,1798 1 Китайский юань 0,2338 1 Датская крона 0,2446 1 Грузинский лари 0,6078 1 Гонконгский доллар 0,2176 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1477 100 Индонезийских рупий 0,0104 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1598 1 Швейцарский франк 1,8806 1 Израильский шекель 0,4519 1 Канадский доллар 1,2362 1 Кувейтский динар 5,5450 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0197 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3602 1 Мексиканское песо 0,0923 1 Молдавский лей 0,0954 1 Египетский фунт 0,0352 1 Норвежская крона 0,1592 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4224 1 Сингапурский доллар 1,2516 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2381 1 Турецкая лира 0,0521 1 Тайваньский доллар 0,0522 1 Таджикский сомони 0,1594 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0418 100 Японских йен 1,0516 1 Новозеландский доллар 1,0293 Золото (1 унция) 3955,9170 Серебро (1 унция) 49,7888 Платина (1 унция) 1664,3765 Палладиум (1 унция) 1672,5450 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.07.2024)