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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
2 июля 2024 г. 09:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8241 маната, курс рубля упал на 1% - до 0,0196 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8241

1 Российский рубль

0,0196

1 Австралийский доллар

1,1293

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3004

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0925

100 Вон Республики Корея

0,1224

1 Чешская крона

0,0725

100 Чилийских песо

0,1798

1 Китайский юань

0,2338

1 Датская крона

0,2446

1 Грузинский лари

0,6078

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1477

100 Индонезийских рупий

0,0104

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1598

1 Швейцарский франк

1,8806

1 Израильский шекель

0,4519

1 Канадский доллар

1,2362

1 Кувейтский динар

5,5450

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0197

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3602

1 Мексиканское песо

0,0923

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,0352

1 Норвежская крона

0,1592

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4224

1 Сингапурский доллар

1,2516

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2381

1 Турецкая лира

0,0521

1 Тайваньский доллар

0,0522

1 Таджикский сомони

0,1594

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0418

100 Японских йен

1,0516

1 Новозеландский доллар

1,0293

Золото (1 унция)

3955,9170

Серебро (1 унция)

49,7888

Платина (1 унция)

1664,3765

Палладиум (1 унция)

1672,5450
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.07.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.07.2024)

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