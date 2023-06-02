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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
2 июня 2023 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8%, составив 1,8298 маната, курс рубля вырос на 0,5% - до 0,0210 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8298

1 Российский рубль

0,0210

1 Австралийский доллар

1,1229

1 Аргентинское песо

0,0071

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3391

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0867

100 Вон Республики Корея

0,1300

1 Чешская крона

0,0773

100 Чилийских песо

0,2116

1 Китайский юань

0,2401

1 Датская крона

0,2457

1 Грузинский лари

0,6466

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,1297

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1576

1 Швейцарский франк

1,8791

1 Израильский шекель

0,4540

1 Канадский доллар

1,2652

1 Кувейтский динар

5,5283

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3702

1 Мексиканское песо

0,0969

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1540

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4054

1 Сингапурский доллар

1,2635

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2610

1 Турецкая лира

0,0814

1 Тайваньский доллар

0,0555

1 Таджикский сомони

0,1564

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2233

1 Новозеландский доллар

1,0356

Золото (1 унция)

3364,9885

Серебро (1 унция)

40,6751

Платина (1 унция)

1719,4990

Палладий (1 унция)

2383,2810
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.06.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.06.2023)

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