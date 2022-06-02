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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
2 июня 2022 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, до 1,8119, курс рубля - на 1,5%, до 0,0268 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8119

1 Российский рубль

0,0268

1 Австралийский доллар

1,2181

1 Аргентинское песо

0,0141

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3530

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1090

100 Вон Республики Корея

0,1357

1 Чешская крона

0,0733

100 Чилийских песо

0,2062

1 Китайский юань

0, 2538

1 Датская крона

0,2436

1 Грузинский лари

0,5663

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0219

1 Британский фунт стерлингов

2,1225

100 Индонезийских рупий

0, 0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1727

1 Швейцарский франк

1,7653

1 Израильский шекель

0,5073

1 Канадский доллар

1,3418

1 Кувейтский динар

5,5510

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0208

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3870

1 Мексиканское песо

0,0863

1 Молдавский лей

0,0895

1 Египетский фунт

0,0913

1 Норвежская крона

0,1790

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3949

1 Сингапурский доллар

1,2350

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2935

1 Турецкая лира

0,1035

1 Тайваньский доллар

0,0578

1 Таджикский сомони

0,1449

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0577

100 Японских йен

1,3069

1 Новозеландский доллар

1,1017

Золото (1 унция)

3136,4915

Серебро (1 унция)

37,9835

Платина (1 унция)

1685,9395

Палладий (1 унция)

3417,7055
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.06.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.06.2022)

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