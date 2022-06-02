Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/4d402208-1644-3dd3-968a-78f342080b6d.png https://static.report.az/photo/4d402208-1644-3dd3-968a-78f342080b6d.png

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, до 1,8119, курс рубля - на 1,5%, до 0,0268 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8119 1 Российский рубль 0,0268 1 Австралийский доллар 1,2181 1 Аргентинское песо 0,0141 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3530 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1090 100 Вон Республики Корея 0,1357 1 Чешская крона 0,0733 100 Чилийских песо 0,2062 1 Китайский юань 0, 2538 1 Датская крона 0,2436 1 Грузинский лари 0,5663 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0219 1 Британский фунт стерлингов 2,1225 100 Индонезийских рупий 0, 0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1727 1 Швейцарский франк 1,7653 1 Израильский шекель 0,5073 1 Канадский доллар 1,3418 1 Кувейтский динар 5,5510 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0208 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,3870 1 Мексиканское песо 0,0863 1 Молдавский лей 0,0895 1 Египетский фунт 0,0913 1 Норвежская крона 0,1790 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3949 1 Сингапурский доллар 1,2350 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2935 1 Турецкая лира 0,1035 1 Тайваньский доллар 0,0578 1 Таджикский сомони 0,1449 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0577 100 Японских йен 1,3069 1 Новозеландский доллар 1,1017 Золото (1 унция) 3136,4915 Серебро (1 унция) 37,9835 Платина (1 унция) 1685,9395 Палладий (1 унция) 3417,7055 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.06.2022)