Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 2,0774, курс рубля уменьшился на 0,43% - до 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0774
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,3177
|
1 Аргентинское песо
|
0,0179
|
1 Белорусский рубль
|
0,6704
|
1 Бразильский реал
|
0,3300
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1236
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1531
|
1 Чешская крона
|
0,0818
|
100 Чилийских песо
|
0,2345
|
1 Китайский юань
|
0,2663
|
1 Датская крона
|
0,2793
|
1 Грузинский лари
|
0,5231
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2191
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,4063
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2056
|
1 Швейцарский франк
|
1,8945
|
1 Израильский шекель
|
0, 5242
|
1 Канадский доллар
|
1,4087
|
1 Кувейтский динар
|
5,6513
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1127
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4120
|
1 Мексиканское песо
|
0,0852
|
1 Молдавский лей
|
0,0965
|
1 Египетский фунт
|
0,1085
|
1 Норвежская крона
|
0,2047
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4657
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2852
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4566
|
1 Турецкая лира
|
0,1969
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0615
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0620
|
100 Японских йен
|
1,5505
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2333
|
Золото (1 унция)
|
3223,7695
|
Серебро (1 унция)
|
47,2300
|
Платина (1 унция)
|
2022,5920
|
Палладий (1 унция)
|
4843,3595