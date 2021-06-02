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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
2 июня 2021 г. 09:47
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 2,0774, курс рубля уменьшился на 0,43% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0774

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,3177

1 Аргентинское песо

0,0179

1 Белорусский рубль

0,6704

1 Бразильский реал

0,3300

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1236

100 Вон Республики Корея

0,1531

1 Чешская крона

0,0818

100 Чилийских песо

0,2345

1 Китайский юань

0,2663

1 Датская крона

0,2793

1 Грузинский лари

0,5231

1 Гонконгский доллар

0,2191

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,4063

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2056

1 Швейцарский франк

1,8945

1 Израильский шекель

0, 5242

1 Канадский доллар

1,4087

1 Кувейтский динар

5,6513

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1127

1 Малазийский ринггит

0,4120

1 Мексиканское песо

0,0852

1 Молдавский лей

0,0965

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,2047

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4657

1 Сингапурский доллар

1,2852

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4566

1 Турецкая лира

0,1969

1 Тайваньский доллар

0,0615

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0620

100 Японских йен

1,5505

1 Новозеландский доллар

1,2333

Золото (1 унция)

3223,7695

Серебро (1 унция)

47,2300

Платина (1 унция)

2022,5920

Палладий (1 унция)

4843,3595
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.06.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.06.2021)

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