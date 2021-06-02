Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 2,0774, курс рубля уменьшился на 0,43% - до 0,0232 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0774 1 Российский рубль 0,0231 1 Австралийский доллар 1,3177 1 Аргентинское песо 0,0179 1 Белорусский рубль 0,6704 1 Бразильский реал 0,3300 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1236 100 Вон Республики Корея 0,1531 1 Чешская крона 0,0818 100 Чилийских песо 0,2345 1 Китайский юань 0,2663 1 Датская крона 0,2793 1 Грузинский лари 0,5231 1 Гонконгский доллар 0,2191 1 Индийская рупия 0,0233 1 Британский фунт стерлингов 2,4063 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,2056 1 Швейцарский франк 1,8945 1 Израильский шекель 0, 5242 1 Канадский доллар 1,4087 1 Кувейтский динар 5,6513 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1127 1 Малазийский ринггит 0,4120 1 Мексиканское песо 0,0852 1 Молдавский лей 0,0965 1 Египетский фунт 0,1085 1 Норвежская крона 0,2047 100 Узбекских сум 0,0161 1 Польский злотый 0,4657 1 Сингапурский доллар 1,2852 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4566 1 Турецкая лира 0,1969 1 Тайваньский доллар 0,0615 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0620 100 Японских йен 1,5505 1 Новозеландский доллар 1,2333 Золото (1 унция) 3223,7695 Серебро (1 унция) 47,2300 Платина (1 унция) 2022,5920 Палладий (1 унция) 4843,3595 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.06.2021)