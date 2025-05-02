Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01%, до 1,9216 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,11%, до 2,0775 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9216
|
100 российских рублей
|
2,0775
|
1 австралийский доллар
|
1,0899
|
1 белорусский рубль
|
0,5543
|
1 болгарский лев
|
0,9825
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1197
|
1 чешская крона
|
0,0771
|
1 китайский юань
|
0,2338
|
1 датская крона
|
0,2575
|
1 грузинский лари
|
0,6192
|
1 гонконгский доллар
|
0,2192
|
1 индийская рупия
|
0,0203
|
1 британский фунт
|
2,2624
|
10 000 иранских риалов
|
0,0317
|
1 шведская крона
|
0,1747
|
1 швейцарский франк
|
2,0499
|
1 израильский шекель
|
0,4697
|
1 канадский доллар
|
1,2297
|
1 кувейтский динар
|
5,5407
|
100 казахстанских тенге
|
0,3307
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4756
|
1 молдавский лей
|
0,0995
|
1 норвежская крона
|
0,1635
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6045
|
1 польский злотый
|
0,4490
|
1 румынский лей
|
0,3860
|
1 сербский динар
|
0,0164
|
1 сингапурский доллар
|
1,3011
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3019
|
1 Турецкая лира
|
0,0441
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
100 Японских йен
|
1,1692
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0080
|
Золото
|
5525,7055
|
Серебро
|
55,4791
|
Платина
|
1656,1655
|
Палладий
|
1621,5960