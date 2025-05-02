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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
2 мая 2025 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01%, до 1,9216 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,11%, до 2,0775 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9216

100 российских рублей

2,0775

1 австралийский доллар

1,0899

1 белорусский рубль

0,5543

1 болгарский лев

0,9825

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1197

1 чешская крона

0,0771

1 китайский юань

0,2338

1 датская крона

0,2575

1 грузинский лари

0,6192

1 гонконгский доллар

0,2192

1 индийская рупия

0,0203

1 британский фунт

2,2624

10 000 иранских риалов

0,0317

1 шведская крона

0,1747

1 швейцарский франк

2,0499

1 израильский шекель

0,4697

1 канадский доллар

1,2297

1 кувейтский динар

5,5407

100 казахстанских тенге

0,3307

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4756

1 молдавский лей

0,0995

1 норвежская крона

0,1635

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6045

1 польский злотый

0,4490

1 румынский лей

0,3860

1 сербский динар

0,0164

1 сингапурский доллар

1,3011

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3019

1 Турецкая лира

0,0441

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1692

1 Новозеландский доллар

1,0080

Золото

5525,7055

Серебро

55,4791

Платина

1656,1655

Палладий

1621,5960
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.05.2025)

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