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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
2 мая 2023 г. 09:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,19%, составив 1,8674 маната, курс рубля - на 0,47% - до 0,0212 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8674

1 Российский рубль

0,0212

1 Австралийский доллар

1,1393

1 Аргентинское песо

0,0076

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3408

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0924

100 Вон Республики Корея

0,1268

1 Чешская крона

0,0793

100 Чилийских песо

0,2106

1 Китайский юань

0,2457

1 Датская крона

0,2506

1 Грузинский лари

0,6811

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,1253

100 Индонезийских рупий

0,0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1649

1 Швейцарский франк

1,8976

1 Израильский шекель

0,4696

1 Канадский доллар

1,2560

1 Кувейтский динар

5,5454

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3812

1 Мексиканское песо

0,0948

1 Молдавский лей

0,0948

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1586

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4055

1 Сингапурский доллар

1,2730

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2910

1 Турецкая лира

0,0874

1 Тайваньский доллар

0,0552

1 Таджикский сомони

0,1561

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2340

1 Новозеландский доллар

1,0520

Золото (1 унция)

3369,1790

Серебро (1 унция)

42,2246

Платина (1 унция)

1789,4710

Палладий (1 унция)

2492,3105
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.05.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.05.2023)

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