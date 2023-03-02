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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
2 марта 2023 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, составив 1,8101 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0227 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8101

1 Российский рубль

0,0227

1 Австралийский доллар

1,1466

1 Аргентинское песо

0,0086

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3281

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0934

100 Вон Республики Корея

0,1296

1 Чешская крона

0,0775

100 Чилийских песо

0,2097

1 Китайский юань

0,2466

1 Датская крона

0,2433

1 Грузинский лари

0,6526

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,0406

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1626

1 Швейцарский франк

1,8044

1 Израильский шекель

0,4700

1 Канадский доллар

1,2491

1 Кувейтский динар

5,5403

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3798

1 Мексиканское песо

0,0937

1 Молдавский лей

0,0901

1 Египетский фунт

0,0555

1 Норвежская крона

0,1633

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3872

1 Сингапурский доллар

1,2636

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2676

1 Турецкая лира

0,0900

1 Тайваньский доллар

0,0555

1 Таджикский сомони

0,1611

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,2458

1 Новозеландский доллар

1,0592

Золото (1 унция)

3118,4035

Серебро (1 унция)

35,6341

Платина (1 унция)

1630,4785

Палладий (1 унция)

2440,6050
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.03.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.03.2023)

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