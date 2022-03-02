Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,7% - до 1,8908, курс рубля понизился на 4,9% - до 0,0155 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8908
|
1 Российский рубль
|
0,0155
|
1 Австралийский доллар
|
1,2354
|
1 Аргентинское песо
|
0,0158
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3299
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1104
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1411
|
1 Чешская крона
|
0,0744
|
100 Чилийских песо
|
0,2106
|
1 Китайский юань
|
0, 2693
|
1 Датская крона
|
0,2542
|
1 Грузинский лари
|
0,5298
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 Индийская рупия
|
0,0225
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2629
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1762
|
1 Швейцарский франк
|
1,8490
|
1 Израильский шекель
|
0,5260
|
1 Канадский доллар
|
1,3363
|
1 Кувейтский динар
|
5,6083
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0181
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4055
|
1 Мексиканское песо
|
0,0823
|
1 Молдавский лей
|
0,0922
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1916
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3981
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2518
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3711
|
1 Турецкая лира
|
0,1222
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0606
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0563
|
100 Японских йен
|
1,4778
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1510
|
Золото (1 унция)
|
3291,8120
|
Серебро (1 унция)
|
42,7842
|
Платина (1 унция)
|
1798,8040
|
Палладий (1 унция)
|
4434,3225