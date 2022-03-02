Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,7% - до 1,8908, курс рубля понизился на 4,9% - до 0,0155 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,7% - до 1,8908, курс рубля понизился на 4,9% - до 0,0155 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8908 1 Российский рубль 0,0155 1 Австралийский доллар 1,2354 1 Аргентинское песо 0,0158 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3299 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1104 100 Вон Республики Корея 0,1411 1 Чешская крона 0,0744 100 Чилийских песо 0,2106 1 Китайский юань 0, 2693 1 Датская крона 0,2542 1 Грузинский лари 0,5298 1 Гонконгский доллар 0,2175 1 Индийская рупия 0,0225 1 Британский фунт стерлингов 2,2629 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1762 1 Швейцарский франк 1,8490 1 Израильский шекель 0,5260 1 Канадский доллар 1,3363 1 Кувейтский динар 5,6083 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0181 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4055 1 Мексиканское песо 0,0823 1 Молдавский лей 0,0922 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1916 100 Узбекских сум 0,0156 1 Польский злотый 0,3981 1 Сингапурский доллар 1,2518 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3711 1 Турецкая лира 0,1222 1 Тайваньский доллар 0,0606 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0563 100 Японских йен 1,4778 1 Новозеландский доллар 1,1510 Золото (1 унция) 3291,8120 Серебро (1 унция) 42,7842 Платина (1 унция) 1798,8040 Палладий (1 унция) 4434,3225 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.03.2022)