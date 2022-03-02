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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,7% - до 1,8908, курс рубля понизился на 4,9% - до 0,0155 маната.
Финансы
2 марта 2022 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,7% - до 1,8908, курс рубля понизился на 4,9% - до 0,0155 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8908

1 Российский рубль

0,0155

1 Австралийский доллар

1,2354

1 Аргентинское песо

0,0158

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3299

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1104

100 Вон Республики Корея

0,1411

1 Чешская крона

0,0744

100 Чилийских песо

0,2106

1 Китайский юань

0, 2693

1 Датская крона

0,2542

1 Грузинский лари

0,5298

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0225

1 Британский фунт стерлингов

2,2629

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1762

1 Швейцарский франк

1,8490

1 Израильский шекель

0,5260

1 Канадский доллар

1,3363

1 Кувейтский динар

5,6083

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0181

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4055

1 Мексиканское песо

0,0823

1 Молдавский лей

0,0922

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1916

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3981

1 Сингапурский доллар

1,2518

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3711

1 Турецкая лира

0,1222

1 Тайваньский доллар

0,0606

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0563

100 Японских йен

1,4778

1 Новозеландский доллар

1,1510

Золото (1 унция)

3291,8120

Серебро (1 унция)

42,7842

Платина (1 унция)

1798,8040

Палладий (1 унция)

4434,3225
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.03.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.03.2022)

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