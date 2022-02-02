Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28% - до 1,9167, курс рубля - на 0,91% - до 0,0222 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9167
|
1 Российский рубль
|
0,0222
|
1 Австралийский доллар
|
1,2122
|
1 Аргентинское песо
|
0,0162
|
1 Белорусский рубль
|
0,6575
|
1 Бразильский реал
|
0,3227
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1113
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1412
|
1 Чешская крона
|
0,0790
|
100 Чилийских песо
|
0,2117
|
1 Китайский юань
|
0,2672
|
1 Датская крона
|
0,2576
|
1 Грузинский лари
|
0,5601
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2983
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1836
|
1 Швейцарский франк
|
1,8456
|
1 Израильский шекель
|
0,5373
|
1 Канадский доллар
|
1,3396
|
1 Кувейтский динар
|
5,6181
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4062
|
1 Мексиканское песо
|
0,0827
|
1 Молдавский лей
|
0,0943
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1925
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4193
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2601
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3765
|
1 Турецкая лира
|
0,1271
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0598
|
100 Японских йен
|
1,4812
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1270
|
Золото (1 унция)
|
3056,2515
|
Серебро (1 унция)
|
38,5143
|
Платина (1 унция)
|
1750,7875
|
Палладий (1 унция)
|
4017,4060