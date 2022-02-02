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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
2 февраля 2022 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28% - до 1,9167, курс рубля - на 0,91% - до 0,0222 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9167

1 Российский рубль

0,0222

1 Австралийский доллар

1,2122

1 Аргентинское песо

0,0162

1 Белорусский рубль

0,6575

1 Бразильский реал

0,3227

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1113

100 Вон Республики Корея

0,1412

1 Чешская крона

0,0790

100 Чилийских песо

0,2117

1 Китайский юань

0,2672

1 Датская крона

0,2576

1 Грузинский лари

0,5601

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,2983

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1836

1 Швейцарский франк

1,8456

1 Израильский шекель

0,5373

1 Канадский доллар

1,3396

1 Кувейтский динар

5,6181

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4062

1 Мексиканское песо

0,0827

1 Молдавский лей

0,0943

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1925

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4193

1 Сингапурский доллар

1,2601

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3765

1 Турецкая лира

0,1271

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0598

100 Японских йен

1,4812

1 Новозеландский доллар

1,1270

Золото (1 унция)

3056,2515

Серебро (1 унция)

38,5143

Платина (1 унция)

1750,7875

Палладий (1 унция)

4017,4060
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.02.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.02.2022)

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