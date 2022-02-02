Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28% - до 1,9167, курс рубля - на 0,91% - до 0,0222 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9167 1 Российский рубль 0,0222 1 Австралийский доллар 1,2122 1 Аргентинское песо 0,0162 1 Белорусский рубль 0,6575 1 Бразильский реал 0,3227 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1113 100 Вон Республики Корея 0,1412 1 Чешская крона 0,0790 100 Чилийских песо 0,2117 1 Китайский юань 0,2672 1 Датская крона 0,2576 1 Грузинский лари 0,5601 1 Гонконгский доллар 0,2181 1 Индийская рупия 0,0227 1 Британский фунт стерлингов 2,2983 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1836 1 Швейцарский франк 1,8456 1 Израильский шекель 0,5373 1 Канадский доллар 1,3396 1 Кувейтский динар 5,6181 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4062 1 Мексиканское песо 0,0827 1 Молдавский лей 0,0943 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1925 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4193 1 Сингапурский доллар 1,2601 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3765 1 Турецкая лира 0,1271 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0598 100 Японских йен 1,4812 1 Новозеландский доллар 1,1270 Золото (1 унция) 3056,2515 Серебро (1 унция) 38,5143 Платина (1 унция) 1750,7875 Палладий (1 унция) 4017,4060 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.02.2022)