Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9262, курс рубля на 0,4% - до 0,0230 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9262, курс рубля на 0,4% - до 0,0230 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9262 1 Российский рубль 0,0230 1 Австралийский доллар 1,2182 1 Аргентинское песо 0,0168 1 Белорусский рубль 0,6684 1 Бразильский реал 0,3023 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1075 100 Вон Республики Корея 0,1441 1 Чешская крона 0,0755 100 Чилийских песо 0,2049 1 Китайский юань 0, 2672 1 Датская крона 0,2590 1 Грузинский лари 0,5440 1 Гонконгский доллар 0,2181 1 Индийская рупия 0,0227 1 Британский фунт стерлингов 2,2640 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1886 1 Швейцарский франк 1,8471 1 Израильский шекель 0, 5398 1 Канадский доллар 1,3346 1 Кувейтский динар 5,6183 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4043 1 Мексиканское песо 0,0797 1 Молдавский лей 0,0958 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1884 100 Узбекских сум 0,0158 1 Польский злотый 0,4143 1 Сингапурский доллар 1,2459 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3814 1 Турецкая лира 0,1253 1 Тайваньский доллар 0,0614 1 Таджикский сомони 0,1510 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0626 100 Японских йен 1,4983 1 Новозеландский доллар 1,1654 Золото (1 унция) 3023,9515 Серебро (1 унция) 38,8816 Платина (1 унция) 1619,9810 Палладий (1 унция) 3024,6825 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.12.2021)