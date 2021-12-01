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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9262, курс рубля на 0,4% - до 0,0230 маната.
Финансы
1 декабря 2021 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9262, курс рубля на 0,4% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9262

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,2182

1 Аргентинское песо

0,0168

1 Белорусский рубль

0,6684

1 Бразильский реал

0,3023

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1075

100 Вон Республики Корея

0,1441

1 Чешская крона

0,0755

100 Чилийских песо

0,2049

1 Китайский юань

0, 2672

1 Датская крона

0,2590

1 Грузинский лари

0,5440

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,2640

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1886

1 Швейцарский франк

1,8471

1 Израильский шекель

0, 5398

1 Канадский доллар

1,3346

1 Кувейтский динар

5,6183

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4043

1 Мексиканское песо

0,0797

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1884

100 Узбекских сум

0,0158

1 Польский злотый

0,4143

1 Сингапурский доллар

1,2459

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3814

1 Турецкая лира

0,1253

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1510

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0626

100 Японских йен

1,4983

1 Новозеландский доллар

1,1654

Золото (1 унция)

3023,9515

Серебро (1 унция)

38,8816

Платина (1 унция)

1619,9810

Палладий (1 унция)

3024,6825
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.12.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.12.2021)

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