Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9262, курс рубля на 0,4% - до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9262
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,2182
|
1 Аргентинское песо
|
0,0168
|
1 Белорусский рубль
|
0,6684
|
1 Бразильский реал
|
0,3023
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1075
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1441
|
1 Чешская крона
|
0,0755
|
100 Чилийских песо
|
0,2049
|
1 Китайский юань
|
0, 2672
|
1 Датская крона
|
0,2590
|
1 Грузинский лари
|
0,5440
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2640
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1886
|
1 Швейцарский франк
|
1,8471
|
1 Израильский шекель
|
0, 5398
|
1 Канадский доллар
|
1,3346
|
1 Кувейтский динар
|
5,6183
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4043
|
1 Мексиканское песо
|
0,0797
|
1 Молдавский лей
|
0,0958
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1884
|
100 Узбекских сум
|
0,0158
|
1 Польский злотый
|
0,4143
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2459
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3814
|
1 Турецкая лира
|
0,1253
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0614
|
1 Таджикский сомони
|
0,1510
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0626
|
100 Японских йен
|
1,4983
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1654
|
Золото (1 унция)
|
3023,9515
|
Серебро (1 унция)
|
38,8816
|
Платина (1 унция)
|
1619,9810
|
Палладий (1 унция)
|
3024,6825