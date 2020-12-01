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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
1 декабря 2020 г. 09:44
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,8% - до 2,0328 маната, курс рубля упал на 0,45% - до 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0328

1 Российский рубль

0.0223

1 Австралийский доллар

1.2521

1 Аргентинское песо

0.0209

1 Белорусский рубль

0.6569

1 Бразильский реал

0.3173

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1103

100 Вон Республики Корея

0.1536

1 Чешская крона

0.0775

100 Чилийских песо

0.2215

1 Китайский юань

0.2585

1 Датская крона

0.2731

1 Грузинский лари

0.5119

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0230

1 Британский фунт стерлингов

2.2712

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1987

1 Швейцарский франк

1.8739

1 Израильский шекель

0.5140

1 Канадский доллар

1.3108

1 Кувейтский динар

5.5636

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0201

100 Ливанских фунтов

0.1122

1 Малазийский ринггит

0.4168

1 Мексиканское песо

0.0846

1 Молдавский лей

0.0984

1 Египетский фунт

0.1083

1 Норвежская крона

0.1917

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4539

1 Сингапурский доллар

1.2693

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4312

1 Турецкая лира

0.2171

1 Тайваньский доллар

0.0596

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0596

100 Японских йен

1.6286

1 Новозеландский доллар

1.1962

Золото (1 унция)

3036.1150

Серебро (1 унция)

38.8601

Платина (1 унция)

1673.7265

Палладий (1 унция)

4068.9330
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.12.2020)

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