Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,8% - до 2,0328 маната, курс рубля упал на 0,45% - до 0,0223 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0328
|
1 Российский рубль
|
0.0223
|
1 Австралийский доллар
|
1.2521
|
1 Аргентинское песо
|
0.0209
|
1 Белорусский рубль
|
0.6569
|
1 Бразильский реал
|
0.3173
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1103
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1536
|
1 Чешская крона
|
0.0775
|
100 Чилийских песо
|
0.2215
|
1 Китайский юань
|
0.2585
|
1 Датская крона
|
0.2731
|
1 Грузинский лари
|
0.5119
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0230
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2712
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0120
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1987
|
1 Швейцарский франк
|
1.8739
|
1 Израильский шекель
|
0.5140
|
1 Канадский доллар
|
1.3108
|
1 Кувейтский динар
|
5.5636
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4168
|
1 Мексиканское песо
|
0.0846
|
1 Молдавский лей
|
0.0984
|
1 Египетский фунт
|
0.1083
|
1 Норвежская крона
|
0.1917
|
100 Узбекских сум
|
0.0164
|
1 Польский злотый
|
0.4539
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2693
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4312
|
1 Турецкая лира
|
0.2171
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0596
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0596
|
100 Японских йен
|
1.6286
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1962
|
Золото (1 унция)
|
3036.1150
|
Серебро (1 унция)
|
38.8601
|
Платина (1 унция)
|
1673.7265
|
Палладий (1 унция)
|
4068.9330