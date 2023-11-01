Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 1,7961 маната, курс рубля упал на 0,5% - до 0,0182 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,7961 1 Российский рубль 0,0182 1 Австралийский доллар 1,0758 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,5160 1 Бразильский реал 0,3375 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0910 100 Вон Республики Корея 0,1252 1 Чешская крона 0,0731 100 Чилийских песо 0,1894 1 Китайский юань 0,2323 1 Датская крона 0,2407 1 Грузинский лари 0,6293 1 Гонконгский доллар 0,2173 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,0629 100 Индонезийских рупий 0,0107 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1520 1 Швейцарский франк 1,8680 1 Израильский шекель 0,4205 1 Канадский доллар 1,2245 1 Кувейтский динар 5,4938 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3561 1 Мексиканское песо 0,0941 1 Молдавский лей 0,0938 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1519 100 Узбекских сумов 0,0139 1 Польский злотый 0,4030 1 Сингапурский доллар 1,2407 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2340 1 Турецкая лира 0,0600 1 Тайваньский доллар 0,0524 1 Таджикский сомони 0,1556 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0468 100 Японских йен 1,1236 1 Новозеландский доллар 0,9869 Золото (1 унция) 3361,3250 Серебро (1 унция) 38,4738 Платина (1 унция) 1581,4080 Палладиум (1 унция) 1904,9945 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.11.2023)