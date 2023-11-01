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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 ноября 2023 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2023)
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 1,7961 маната, курс рубля упал на 0,5% - до 0,0182 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7961

1 Российский рубль

0,0182

1 Австралийский доллар

1,0758

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3375

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0910

100 Вон Республики Корея

0,1252

1 Чешская крона

0,0731

100 Чилийских песо

0,1894

1 Китайский юань

0,2323

1 Датская крона

0,2407

1 Грузинский лари

0,6293

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,0629

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1520

1 Швейцарский франк

1,8680

1 Израильский шекель

0,4205

1 Канадский доллар

1,2245

1 Кувейтский динар

5,4938

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3561

1 Мексиканское песо

0,0941

1 Молдавский лей

0,0938

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1519

100 Узбекских сумов

0,0139

1 Польский злотый

0,4030

1 Сингапурский доллар

1,2407

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2340

1 Турецкая лира

0,0600

1 Тайваньский доллар

0,0524

1 Таджикский сомони

0,1556

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0468

100 Японских йен

1,1236

1 Новозеландский доллар

0,9869

Золото (1 унция)

3361,3250

Серебро (1 унция)

38,4738

Платина (1 унция)

1581,4080

Палладиум (1 унция)

1904,9945
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.11.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.11.2023)

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