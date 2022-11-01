Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11. 2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11. 2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,53% - до 1, 6839 маната, курс рубля упал на 0,36% - до 0,02756 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6839 1 Российский рубль 0,0275 1 Австралийский доллар 1,0915 1 Аргентинское песо 0,0108 1 Белорусский рубль 0,6732 1 Бразильский реал 0,3284 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0929 100 Вон Республики Корея 0,1196 1 Чешская крона 0,0688 100 Чилийских песо 0,1802 1 Китайский юань 0,2327 1 Датская крона 0,2261 1 Грузинский лари 0,6138 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 1,9557 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1545 1 Швейцарский франк 1,6991 1 Израильский шекель 0,4815 1 Канадский доллар 1,2514 1 Кувейтский динар 5,4889 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0205 100 Ливанских фунтов 0,1119 1 Малазийский ринггит 0,3591 1 Мексиканское песо 0,0859 1 Молдавский лей 0,0883 1 Египетский фунт 0,0704 1 Норвежская крона 0,1642 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3571 1 Сингапурский доллар 1,2026 1 Саудовский риал 0,4525 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1816 1 Турецкая лира 0,0913 1 Тайваньский доллар 0,0527 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,1454 1 Новозеландский доллар 0,9953 Золото (1 унция) 2784,4470 Серебро (1 унция) 33,0361 Платина (1 унция) 1587,9700 Палладий (1 унция) 3180,7595 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.11.2022)