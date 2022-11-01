Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11. 2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,53% - до 1, 6839 маната, курс рубля упал на 0,36% - до 0,02756 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6839
|
1 Российский рубль
|
0,0275
|
1 Австралийский доллар
|
1,0915
|
1 Аргентинское песо
|
0,0108
|
1 Белорусский рубль
|
0,6732
|
1 Бразильский реал
|
0,3284
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0929
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1196
|
1 Чешская крона
|
0,0688
|
100 Чилийских песо
|
0,1802
|
1 Китайский юань
|
0,2327
|
1 Датская крона
|
0,2261
|
1 Грузинский лари
|
0,6138
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9557
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1545
|
1 Швейцарский франк
|
1,6991
|
1 Израильский шекель
|
0,4815
|
1 Канадский доллар
|
1,2514
|
1 Кувейтский динар
|
5,4889
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0205
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3591
|
1 Мексиканское песо
|
0,0859
|
1 Молдавский лей
|
0,0883
|
1 Египетский фунт
|
0,0704
|
1 Норвежская крона
|
0,1642
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3571
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2026
|
1 Саудовский риал
|
0,4525
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1816
|
1 Турецкая лира
|
0,0913
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0527
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,1454
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9953
|
Золото (1 унция)
|
2784,4470
|
Серебро (1 унция)
|
33,0361
|
Платина (1 унция)
|
1587,9700
|
Палладий (1 унция)
|
3180,7595