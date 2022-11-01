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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11. 2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11. 2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 ноября 2022 г. 09:50
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11. 2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,53% - до 1, 6839 маната, курс рубля упал на 0,36% - до 0,02756 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6839

1 Российский рубль

0,0275

1 Австралийский доллар

1,0915

1 Аргентинское песо

0,0108

1 Белорусский рубль

0,6732

1 Бразильский реал

0,3284

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0929

100 Вон Республики Корея

0,1196

1 Чешская крона

0,0688

100 Чилийских песо

0,1802

1 Китайский юань

0,2327

1 Датская крона

0,2261

1 Грузинский лари

0,6138

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

1,9557

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1545

1 Швейцарский франк

1,6991

1 Израильский шекель

0,4815

1 Канадский доллар

1,2514

1 Кувейтский динар

5,4889

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0205

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,3591

1 Мексиканское песо

0,0859

1 Молдавский лей

0,0883

1 Египетский фунт

0,0704

1 Норвежская крона

0,1642

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3571

1 Сингапурский доллар

1,2026

1 Саудовский риал

0,4525

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1816

1 Турецкая лира

0,0913

1 Тайваньский доллар

0,0527

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,1454

1 Новозеландский доллар

0,9953

Золото (1 унция)

2784,4470

Серебро (1 унция)

33,0361

Платина (1 унция)

1587,9700

Палладий (1 унция)

3180,7595
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.11.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.11.2022)

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