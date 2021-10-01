Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/68e83b2a-f23b-34f4-ac57-363792161bc7.jpg https://static.report.az/photo/68e83b2a-f23b-34f4-ac57-363792161bc7.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9682, курс рубля упал на 0,4% - до 0,0233 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9682 1 Российский рубль 0,0233 1 Австралийский доллар 1,2263 1 Аргентинское песо 0,0172 1 Белорусский рубль 0,6770 1 Бразильский реал 0,3123 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1124 100 Вон Республики Корея 0,1431 1 Чешская крона 0,0777 100 Чилийских песо 0,2098 1 Китайский юань 0, 2638 1 Датская крона 0,2647 1 Грузинский лари 0, 5448 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,2873 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1939 1 Швейцарский франк 1,8243 1 Израильский шекель 0, 5272 1 Канадский доллар 1,3362 1 Кувейтский динар 5,6341 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4063 1 Мексиканское песо 0,0821 1 Молдавский лей 0,0966 1 Египетский фунт 0,1081 1 Норвежская крона 0,1940 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4270 1 Сингапурский доллар 1,2499 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3951 1 Турецкая лира 0,1912 1 Тайваньский доллар 0,0610 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0640 100 Японских йен 1,5295 1 Новозеландский доллар 1,1714 Золото (1 унция) 2977,5415 Серебро (1 унция) 37,4530 Платина (1 унция) 1632,9775 Палладий (1 унция) 3237,7265 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.10.2021)