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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 октября 2021 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9682, курс рубля упал на 0,4% - до 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9682

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,2263

1 Аргентинское песо

0,0172

1 Белорусский рубль

0,6770

1 Бразильский реал

0,3123

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1124

100 Вон Республики Корея

0,1431

1 Чешская крона

0,0777

100 Чилийских песо

0,2098

1 Китайский юань

0, 2638

1 Датская крона

0,2647

1 Грузинский лари

0, 5448

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,2873

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1939

1 Швейцарский франк

1,8243

1 Израильский шекель

0, 5272

1 Канадский доллар

1,3362

1 Кувейтский динар

5,6341

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4063

1 Мексиканское песо

0,0821

1 Молдавский лей

0,0966

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,1940

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4270

1 Сингапурский доллар

1,2499

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3951

1 Турецкая лира

0,1912

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0640

100 Японских йен

1,5295

1 Новозеландский доллар

1,1714

Золото (1 унция)

2977,5415

Серебро (1 унция)

37,4530

Платина (1 унция)

1632,9775

Палладий (1 унция)

3237,7265
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.10.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.10.2021)

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