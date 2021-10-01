Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9682, курс рубля упал на 0,4% - до 0,0233 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9682
|
1 Российский рубль
|
0,0233
|
1 Австралийский доллар
|
1,2263
|
1 Аргентинское песо
|
0,0172
|
1 Белорусский рубль
|
0,6770
|
1 Бразильский реал
|
0,3123
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1124
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1431
|
1 Чешская крона
|
0,0777
|
100 Чилийских песо
|
0,2098
|
1 Китайский юань
|
0, 2638
|
1 Датская крона
|
0,2647
|
1 Грузинский лари
|
0, 5448
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2873
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1939
|
1 Швейцарский франк
|
1,8243
|
1 Израильский шекель
|
0, 5272
|
1 Канадский доллар
|
1,3362
|
1 Кувейтский динар
|
5,6341
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4063
|
1 Мексиканское песо
|
0,0821
|
1 Молдавский лей
|
0,0966
|
1 Египетский фунт
|
0,1081
|
1 Норвежская крона
|
0,1940
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4270
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2499
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3951
|
1 Турецкая лира
|
0,1912
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0640
|
100 Японских йен
|
1,5295
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1714
|
Золото (1 унция)
|
2977,5415
|
Серебро (1 унция)
|
37,4530
|
Платина (1 унция)
|
1632,9775
|
Палладий (1 унция)
|
3237,7265