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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 августа 2025 г. 09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,9409 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,7%, до 2,1107 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9409

100 российских рублей

2,1107

1 австралийский доллар

1,0939

1 белорусский рубль

0,5774

1 болгарский лев

0,9925

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1214

1 чешская крона

0,0790

1 китайский юань

0,2358

1 датская крона

0,2600

1 грузинский лари

0,6288

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0195

1 британский фунт

2,2433

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1735

1 швейцарский франк

2,0881

1 израильский шекель

0,5009

1 канадский доллар

1,2269

1 кувейтский динар

5,5536

100 казахстанских тенге

0,3143

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4854

1 молдавский лей

0,0995

1 норвежская крона

0,1645

100 узбекских сомов

0,0134

100 пакистанских рупий

0,5990

1 польский злотый

0,4539

1 румынский лей

0,3824

1 сербский динар

0,0166

1 сингапурский доллар

1,3098

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3033

1 Турецкая лира

0,0418

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1286

1 Новозеландский доллар

0,9995

Золото

5598,1340

Серебро

62,1936

Платина

2197,9300

Палладий

2039,2350
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.08.2025)

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