Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,9409 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,7%, до 2,1107 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9409
|
100 российских рублей
|
2,1107
|
1 австралийский доллар
|
1,0939
|
1 белорусский рубль
|
0,5774
|
1 болгарский лев
|
0,9925
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1214
|
1 чешская крона
|
0,0790
|
1 китайский юань
|
0,2358
|
1 датская крона
|
0,2600
|
1 грузинский лари
|
0,6288
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0195
|
1 британский фунт
|
2,2433
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1735
|
1 швейцарский франк
|
2,0881
|
1 израильский шекель
|
0,5009
|
1 канадский доллар
|
1,2269
|
1 кувейтский динар
|
5,5536
|
100 казахстанских тенге
|
0,3143
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4854
|
1 молдавский лей
|
0,0995
|
1 норвежская крона
|
0,1645
|
100 узбекских сомов
|
0,0134
|
100 пакистанских рупий
|
0,5990
|
1 польский злотый
|
0,4539
|
1 румынский лей
|
0,3824
|
1 сербский динар
|
0,0166
|
1 сингапурский доллар
|
1,3098
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3033
|
1 Турецкая лира
|
0,0418
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1286
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9995
|
Золото
|
5598,1340
|
Серебро
|
62,1936
|
Платина
|
2197,9300
|
Палладий
|
2039,2350