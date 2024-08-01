Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,005% - до 1,8404 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0198 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8404 1 Российский рубль 0,0198 1 Австралийский доллар 1,1098 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3009 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0932 100 Вон Республики Корея 0,1247 1 Чешская крона 0,0724 100 Чилийских песо 0,1804 1 Китайский юань 0,2351 1 Датская крона 0,2466 1 Грузинский лари 0,6267 1 Гонконгский доллар 0,2176 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,1846 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1587 1 Швейцарский франк 1,9383 1 Израильский шекель 0,4488 1 Канадский доллар 1,2311 1 Кувейтский динар 5,5656 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3730 1 Мексиканское песо 0,0910 1 Молдавский лей 0,0963 1 Египетский фунт 0,0350 1 Норвежская крона 0,1558 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4289 1 Сингапурский доллар 1,2727 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2583 1 Турецкая лира 0,0512 1 Тайваньский доллар 0,0520 1 Таджикский сомони 0,1594 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0414 100 Японских йен 1,1354 1 Новозеландский доллар 1,0121 Золото (1 унция) 4155,3100 Серебро (1 унция) 49,0977 Платина (1 унция) 1658,3755 Палладиум (1 унция) 1578,1355 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.08.2024)

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.08.2024)