Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,005% - до 1,8404 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0198 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8404
|
1 Российский рубль
|
0,0198
|
1 Австралийский доллар
|
1,1098
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3009
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0932
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1247
|
1 Чешская крона
|
0,0724
|
100 Чилийских песо
|
0,1804
|
1 Китайский юань
|
0,2351
|
1 Датская крона
|
0,2466
|
1 Грузинский лари
|
0,6267
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1846
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0105
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1587
|
1 Швейцарский франк
|
1,9383
|
1 Израильский шекель
|
0,4488
|
1 Канадский доллар
|
1,2311
|
1 Кувейтский динар
|
5,5656
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3730
|
1 Мексиканское песо
|
0,0910
|
1 Молдавский лей
|
0,0963
|
1 Египетский фунт
|
0,0350
|
1 Норвежская крона
|
0,1558
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4289
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2727
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2583
|
1 Турецкая лира
|
0,0512
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0520
|
1 Таджикский сомони
|
0,1594
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0414
|
100 Японских йен
|
1,1354
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0121
|
Золото (1 унция)
|
4155,3100
|
Серебро (1 унция)
|
49,0977
|
Платина (1 унция)
|
1658,3755
|
Палладиум (1 унция)
|
1578,1355