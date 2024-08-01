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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 августа 2024 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,005% - до 1,8404 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0198 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8404

1 Российский рубль

0,0198

1 Австралийский доллар

1,1098

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3009

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0932

100 Вон Республики Корея

0,1247

1 Чешская крона

0,0724

100 Чилийских песо

0,1804

1 Китайский юань

0,2351

1 Датская крона

0,2466

1 Грузинский лари

0,6267

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1846

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1587

1 Швейцарский франк

1,9383

1 Израильский шекель

0,4488

1 Канадский доллар

1,2311

1 Кувейтский динар

5,5656

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3730

1 Мексиканское песо

0,0910

1 Молдавский лей

0,0963

1 Египетский фунт

0,0350

1 Норвежская крона

0,1558

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4289

1 Сингапурский доллар

1,2727

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2583

1 Турецкая лира

0,0512

1 Тайваньский доллар

0,0520

1 Таджикский сомони

0,1594

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0414

100 Японских йен

1,1354

1 Новозеландский доллар

1,0121

Золото (1 унция)

4155,3100

Серебро (1 унция)

49,0977

Платина (1 унция)

1658,3755

Палладиум (1 унция)

1578,1355
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.08.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.08.2024)

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