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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 августа 2023 г. 09:50
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,8684 маната, курс рубля вырос на 0,5% - до 0,0185 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8684

1 Российский рубль

0,0185

1 Австралийский доллар

1,1342

1 Аргентинское песо

0,0062

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3596

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0948

100 Вон Республики Корея

0,1327

1 Чешская крона

0,0782

100 Чилийских песо

0,2026

1 Китайский юань

0,2372

1 Датская крона

0,2507

1 Грузинский лари

0,6465

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1814

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1612

1 Швейцарский франк

1,9481

1 Израильский шекель

0,4628

1 Канадский доллар

1,2859

1 Кувейтский динар

5,5315

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3767

1 Мексиканское песо

0,1015

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1675

100 Узбекских сумов

0,0146

1 Польский злотый

0,4239

1 Сингапурский доллар

1,2761

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2830

1 Турецкая лира

0,0631

1 Тайваньский доллар

0,0539

1 Таджикский сомони

0,1558

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1911

1 Новозеландский доллар

1,0524

Золото (1 унция)

3331,6175

Серебро (1 унция)

41,8452

Платина (1 унция)

1614,4050

Палладиум (1 унция)

2165,8000
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.08.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.08.2023)

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