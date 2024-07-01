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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 июля 2024 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 1,8284 маната, курс рубля понизился на 0,5% - до 0,0198 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8284

1 Российский рубль

0,0198

1 Австралийский доллар

1,1330

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3039

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0940

100 Вон Республики Корея

0,1230

1 Чешская крона

0,0730

100 Чилийских песо

0,1806

1 Китайский юань

0,2339

1 Датская крона

0,2451

1 Грузинский лари

0,6061

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1519

100 Индонезийских рупий

0,0104

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1609

1 Швейцарский франк

1,8896

1 Израильский шекель

0,4515

1 Канадский доллар

1,2433

1 Кувейтский динар

5,5461

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0197

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3606

1 Мексиканское песо

0,0929

1 Молдавский лей

0,0953

1 Египетский фунт

0,0354

1 Норвежская крона

0,1595

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4241

1 Сингапурский доллар

1,2542

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2361

1 Турецкая лира

0,0519

1 Тайваньский доллар

0,0523

1 Таджикский сомони

0,1571

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0419

100 Японских йен

1,0554

1 Новозеландский доллар

1,0366

Золото (1 унция)

3948,5220

Серебро (1 унция)

49,3493

Платина (1 унция)

1685,8900

Палладиум (1 унция)

1666,8755
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.07.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.07.2024)

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