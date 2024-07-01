Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/37b67edd-5e24-3269-a8f2-2b219799afdf.jpg https://static.report.az/photo/37b67edd-5e24-3269-a8f2-2b219799afdf.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 1,8284 маната, курс рубля понизился на 0,5% - до 0,0198 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8284 1 Российский рубль 0,0198 1 Австралийский доллар 1,1330 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3039 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0940 100 Вон Республики Корея 0,1230 1 Чешская крона 0,0730 100 Чилийских песо 0,1806 1 Китайский юань 0,2339 1 Датская крона 0,2451 1 Грузинский лари 0,6061 1 Гонконгский доллар 0,2176 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1519 100 Индонезийских рупий 0,0104 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1609 1 Швейцарский франк 1,8896 1 Израильский шекель 0,4515 1 Канадский доллар 1,2433 1 Кувейтский динар 5,5461 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0197 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3606 1 Мексиканское песо 0,0929 1 Молдавский лей 0,0953 1 Египетский фунт 0,0354 1 Норвежская крона 0,1595 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4241 1 Сингапурский доллар 1,2542 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2361 1 Турецкая лира 0,0519 1 Тайваньский доллар 0,0523 1 Таджикский сомони 0,1571 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0419 100 Японских йен 1,0554 1 Новозеландский доллар 1,0366 Золото (1 унция) 3948,5220 Серебро (1 унция) 49,3493 Платина (1 унция) 1685,8900 Палладиум (1 унция) 1666,8755 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.07.2024)