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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 июля 2021 г. 09:56
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,47% - до 2,0142, курс рубля снизился на 0,43% - до 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0142

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,2734

1 Аргентинское песо

0,0178

1 Белорусский рубль

0,6727

1 Бразильский реал

0,3421

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1190

100 Вон Республики Корея

0,1501

1 Чешская крона

0,0790

100 Чилийских песо

0,2315

1 Китайский юань

0,2630

1 Датская крона

0,2709

1 Грузинский лари

0,5380

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3495

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1986

1 Швейцарский франк

1,8465

1 Израильский шекель

0, 5214

1 Канадский доллар

1,3712

1 Кувейтский динар

5,6455

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1117

1 Малазийский ринггит

0,4092

1 Мексиканское песо

0,0852

1 Молдавский лей

0,0945

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,1973

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4454

1 Сингапурский доллар

1,2632

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4249

1 Турецкая лира

0,1954

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0623

100 Японских йен

1,5302

1 Новозеландский доллар

1,1882

Золото (1 унция)

3017,4490

Серебро (1 унция)

44,5284

Платина (1 унция)

1825,6385

Палладий (1 унция)

4699,9730
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.07.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.07.2021)

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