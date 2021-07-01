Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,47% - до 2,0142, курс рубля снизился на 0,43% - до 0,0233 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0142
|
1 Российский рубль
|
0,0233
|
1 Австралийский доллар
|
1,2734
|
1 Аргентинское песо
|
0,0178
|
1 Белорусский рубль
|
0,6727
|
1 Бразильский реал
|
0,3421
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1190
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1501
|
1 Чешская крона
|
0,0790
|
100 Чилийских песо
|
0,2315
|
1 Китайский юань
|
0,2630
|
1 Датская крона
|
0,2709
|
1 Грузинский лари
|
0,5380
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3495
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1986
|
1 Швейцарский франк
|
1,8465
|
1 Израильский шекель
|
0, 5214
|
1 Канадский доллар
|
1,3712
|
1 Кувейтский динар
|
5,6455
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1117
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4092
|
1 Мексиканское песо
|
0,0852
|
1 Молдавский лей
|
0,0945
|
1 Египетский фунт
|
0,1085
|
1 Норвежская крона
|
0,1973
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4454
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2632
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4249
|
1 Турецкая лира
|
0,1954
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0609
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0623
|
100 Японских йен
|
1,5302
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1882
|
Золото (1 унция)
|
3017,4490
|
Серебро (1 унция)
|
44,5284
|
Платина (1 унция)
|
1825,6385
|
Палладий (1 унция)
|
4699,9730