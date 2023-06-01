Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, составив 1,8160 маната, курс рубля снизился на 0,5% - до 0,0209 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8160
|
1 Российский рубль
|
0,0209
|
1 Австралийский доллар
|
1,1081
|
1 Аргентинское песо
|
0,0071
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3363
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0862
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1287
|
1 Чешская крона
|
0,0766
|
100 Чилийских песо
|
0,2099
|
1 Китайский юань
|
0,2394
|
1 Датская крона
|
0,2439
|
1 Грузинский лари
|
0,6507
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1137
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1567
|
1 Швейцарский франк
|
1,8664
|
1 Израильский шекель
|
0,4561
|
1 Канадский доллар
|
1,2532
|
1 Кувейтский динар
|
5,5257
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3684
|
1 Мексиканское песо
|
0,0961
|
1 Молдавский лей
|
0,0957
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1536
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,4012
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2576
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2567
|
1 Турецкая лира
|
0,0819
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0553
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2185
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0223
|
Золото (1 унция)
|
3339,7690
|
Серебро (1 унция)
|
39,9952
|
Платина (1 унция)
|
1704,9385
|
Палладий (1 унция)
|
2344,0110