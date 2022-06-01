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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 июня 2022 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,30%, до 1,8213, курс рубля повысился на 1,5%, до 0,0272 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8213

1 Российский рубль

0,0272

1 Австралийский доллар

1,2186

1 Аргентинское песо

0,0141

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3590

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1085

100 Вон Республики Корея

0,1364

1 Чешская крона

0,0737

100 Чилийских песо

0,2064

1 Китайский юань

0,2539

1 Датская крона

0,2448

1 Грузинский лари

0,5629

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0219

1 Британский фунт стерлингов

2,1391

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1737

1 Швейцарский франк

1,7680

1 Израильский шекель

0,5123

1 Канадский доллар

1,3422

1 Кувейтский динар

5,5546

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0207

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3874

1 Мексиканское песо

0,0864

1 Молдавский лей

0,0893

1 Египетский фунт

0,0915

1 Норвежская крона

0,1809

100 Узбекских сум

0,0154

1 Польский злотый

0,3973

1 Сингапурский доллар

1,2375

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2945

1 Турецкая лира

0,1037

1 Тайваньский доллар

0,0583

1 Таджикский сомони

0,1449

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0575

100 Японских йен

1,3154

1 Новозеландский доллар

1,1035

Золото (1 унция)

3115,7175

Серебро (1 унция)

36,5245

Платина (1 унция)

1648,3965

Палладий (1 унция)

3420,9695
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.06.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.06.2022)

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