Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,30%, до 1,8213, курс рубля повысился на 1,5%, до 0,0272 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8213
|
1 Российский рубль
|
0,0272
|
1 Австралийский доллар
|
1,2186
|
1 Аргентинское песо
|
0,0141
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3590
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1085
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1364
|
1 Чешская крона
|
0,0737
|
100 Чилийских песо
|
0,2064
|
1 Китайский юань
|
0,2539
|
1 Датская крона
|
0,2448
|
1 Грузинский лари
|
0,5629
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0219
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1391
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1737
|
1 Швейцарский франк
|
1,7680
|
1 Израильский шекель
|
0,5123
|
1 Канадский доллар
|
1,3422
|
1 Кувейтский динар
|
5,5546
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0207
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3874
|
1 Мексиканское песо
|
0,0864
|
1 Молдавский лей
|
0,0893
|
1 Египетский фунт
|
0,0915
|
1 Норвежская крона
|
0,1809
|
100 Узбекских сум
|
0,0154
|
1 Польский злотый
|
0,3973
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2375
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2945
|
1 Турецкая лира
|
0,1037
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0583
|
1 Таджикский сомони
|
0,1449
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0575
|
100 Японских йен
|
1,3154
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1035
|
Золото (1 унция)
|
3115,7175
|
Серебро (1 унция)
|
36,5245
|
Платина (1 унция)
|
1648,3965
|
Палладий (1 унция)
|
3420,9695