Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,30%, до 1,8213, курс рубля повысился на 1,5%, до 0,0272 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8213 1 Российский рубль 0,0272 1 Австралийский доллар 1,2186 1 Аргентинское песо 0,0141 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3590 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1085 100 Вон Республики Корея 0,1364 1 Чешская крона 0,0737 100 Чилийских песо 0,2064 1 Китайский юань 0,2539 1 Датская крона 0,2448 1 Грузинский лари 0,5629 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0219 1 Британский фунт стерлингов 2,1391 100 Индонезийских рупий 0,0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1737 1 Швейцарский франк 1,7680 1 Израильский шекель 0,5123 1 Канадский доллар 1,3422 1 Кувейтский динар 5,5546 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0207 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,3874 1 Мексиканское песо 0,0864 1 Молдавский лей 0,0893 1 Египетский фунт 0,0915 1 Норвежская крона 0,1809 100 Узбекских сум 0,0154 1 Польский злотый 0,3973 1 Сингапурский доллар 1,2375 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2945 1 Турецкая лира 0,1037 1 Тайваньский доллар 0,0583 1 Таджикский сомони 0,1449 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0575 100 Японских йен 1,3154 1 Новозеландский доллар 1,1035 Золото (1 унция) 3115,7175 Серебро (1 унция) 36,5245 Платина (1 унция) 1648,3965 Палладий (1 унция) 3420,9695 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.06.2022)