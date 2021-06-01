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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 июня 2021 г. 09:53
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,23% - до 2,0785, курс рубля не изменился - 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0785

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,3193

1 Аргентинское песо

0,0180

1 Белорусский рубль

0,6715

1 Бразильский реал

0,3257

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1240

100 Вон Республики Корея

0,1538

1 Чешская крона

0,0817

100 Чилийских песо

0,2354

1 Китайский юань

0, 2668

1 Датская крона

0,2795

1 Грузинский лари

0, 5219

1 Гонконгский доллар

0,2191

1 Индийская рупия

0,0234

1 Британский фунт стерлингов

2,4199

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2052

1 Швейцарский франк

1,8915

1 Израильский шекель

0, 5234

1 Канадский доллар

1,4105

1 Кувейтский динар

5,6514

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0203

100 Ливанских фунтов

0,1129

1 Малазийский ринггит

0,4124

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0965

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0, 2051

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4640

1 Сингапурский доллар

1,2884

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4538

1 Турецкая лира

0,2003

1 Тайваньский доллар

0,0617

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0619

100 Японских йен

1,5529

1 Новозеландский доллар

1,2373

Золото (1 унция)

3250,6295

Серебро (1 унция)

47,9884

Платина (1 унция)

2030,0720

Палладий (1 унция)

4857,7160
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.06.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.06.2021)

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