Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,23% - до 2,0785, курс рубля не изменился - 0,0232 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0785 1 Российский рубль 0,0232 1 Австралийский доллар 1,3193 1 Аргентинское песо 0,0180 1 Белорусский рубль 0,6715 1 Бразильский реал 0,3257 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1240 100 Вон Республики Корея 0,1538 1 Чешская крона 0,0817 100 Чилийских песо 0,2354 1 Китайский юань 0, 2668 1 Датская крона 0,2795 1 Грузинский лари 0, 5219 1 Гонконгский доллар 0,2191 1 Индийская рупия 0,0234 1 Британский фунт стерлингов 2,4199 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,2052 1 Швейцарский франк 1,8915 1 Израильский шекель 0, 5234 1 Канадский доллар 1,4105 1 Кувейтский динар 5,6514 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0203 100 Ливанских фунтов 0,1129 1 Малазийский ринггит 0,4124 1 Мексиканское песо 0,0854 1 Молдавский лей 0,0965 1 Египетский фунт 0,1084 1 Норвежская крона 0, 2051 100 Узбекских сум 0,0161 1 Польский злотый 0,4640 1 Сингапурский доллар 1,2884 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4538 1 Турецкая лира 0,2003 1 Тайваньский доллар 0,0617 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0619 100 Японских йен 1,5529 1 Новозеландский доллар 1,2373 Золото (1 унция) 3250,6295 Серебро (1 унция) 47,9884 Платина (1 унция) 2030,0720 Палладий (1 унция) 4857,7160 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.06.2021)