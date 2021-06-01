Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,23% - до 2,0785, курс рубля не изменился - 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0785
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,3193
|
1 Аргентинское песо
|
0,0180
|
1 Белорусский рубль
|
0,6715
|
1 Бразильский реал
|
0,3257
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1240
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1538
|
1 Чешская крона
|
0,0817
|
100 Чилийских песо
|
0,2354
|
1 Китайский юань
|
0, 2668
|
1 Датская крона
|
0,2795
|
1 Грузинский лари
|
0, 5219
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2191
|
1 Индийская рупия
|
0,0234
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,4199
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2052
|
1 Швейцарский франк
|
1,8915
|
1 Израильский шекель
|
0, 5234
|
1 Канадский доллар
|
1,4105
|
1 Кувейтский динар
|
5,6514
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0203
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1129
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4124
|
1 Мексиканское песо
|
0,0854
|
1 Молдавский лей
|
0,0965
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0, 2051
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4640
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2884
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4538
|
1 Турецкая лира
|
0,2003
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0617
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0619
|
100 Японских йен
|
1,5529
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2373
|
Золото (1 унция)
|
3250,6295
|
Серебро (1 унция)
|
47,9884
|
Платина (1 унция)
|
2030,0720
|
Палладий (1 унция)
|
4857,7160