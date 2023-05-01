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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 мая 2023 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, составив 1,8709 маната, курс рубля вырос на 1,91% - до 0,0213 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8709

1 Российский рубль

0,0213

1 Австралийский доллар

1,1279

1 Аргентинское песо

0,0076

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3408

1 Дирхам ОАЭ

0,4630

1 Южноафриканский рэнд

0,0929

100 Вон Республики Корея

0,1269

1 Чешская крона

0,0796

100 Чилийских песо

0,2106

1 Китайский юань

0,2457

1 Датская крона

0,2510

1 Грузинский лари

0,6817

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,1346

100 Индонезийских рупий

0,0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1657

1 Швейцарский франк

1,9010

1 Израильский шекель

0,4682

1 Канадский доллар

1,2540

1 Кувейтский динар

5,5472

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3810

1 Мексиканское песо

0,0945

1 Молдавский лей

0,0947

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1592

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4075

1 Сингапурский доллар

1,2736

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2899

1 Турецкая лира

0,0874

1 Тайваньский доллар

0,0553

1 Таджикский сомони

0,1564

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2420

1 Новозеландский доллар

1,0510

Золото (1 унция)

3372,0520

Серебро (1 унция)

42,6496

Платина (1 унция)

1826,1230

Палладий (1 унция)

2542,9705
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.05.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.05.2023)

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