Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,8338 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0184 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8338 1 Российский рубль 0,0184 1 Австралийский доллар 1,1090 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3390 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0901 100 Вон Республики Корея 0,1260 1 Чешская крона 0,0725 100 Чилийских песо 0,1734 1 Китайский юань 0,2352 1 Датская крона 0,2459 1 Грузинский лари 0,6308 1 Гонконгский доллар 0,2172 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1472 100 Индонезийских рупий 0,0107 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1592 1 Швейцарский франк 1,8850 1 Израильский шекель 0,4611 1 Канадский доллар 1,2565 1 Кувейтский динар 5,5251 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3599 1 Мексиканское песо 0,1026 1 Молдавский лей 0,0963 1 Египетский фунт 0,0359 1 Норвежская крона 0,1570 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4267 1 Сингапурский доллар 1,2604 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2509 1 Турецкая лира 0,0524 1 Тайваньский доллар 0,0532 1 Таджикский сомони 0,1553 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0435 100 Японских йен 1,1230 1 Новозеландский доллар 1,0167 Золото (1 унция) 3841,6855 Серебро (1 унция) 42,7839 Платина (1 унция) 1554,5480 Палладиум (1 унция) 1745,3730 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.04.2024)