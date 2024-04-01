Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,8338 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0184 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8338
|
1 Российский рубль
|
0,0184
|
1 Австралийский доллар
|
1,1090
|
1 Аргентинское песо
|
0,0020
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3390
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0901
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1260
|
1 Чешская крона
|
0,0725
|
100 Чилийских песо
|
0,1734
|
1 Китайский юань
|
0,2352
|
1 Датская крона
|
0,2459
|
1 Грузинский лари
|
0,6308
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1472
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0107
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1592
|
1 Швейцарский франк
|
1,8850
|
1 Израильский шекель
|
0,4611
|
1 Канадский доллар
|
1,2565
|
1 Кувейтский динар
|
5,5251
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3599
|
1 Мексиканское песо
|
0,1026
|
1 Молдавский лей
|
0,0963
|
1 Египетский фунт
|
0,0359
|
1 Норвежская крона
|
0,1570
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4267
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2604
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2509
|
1 Турецкая лира
|
0,0524
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0532
|
1 Таджикский сомони
|
0,1553
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0435
|
100 Японских йен
|
1,1230
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0167
|
Золото (1 унция)
|
3841,6855
|
Серебро (1 унция)
|
42,7839
|
Платина (1 унция)
|
1554,5480
|
Палладиум (1 унция)
|
1745,3730