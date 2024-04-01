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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 апреля 2024 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,8338 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0184 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8338

1 Российский рубль

0,0184

1 Австралийский доллар

1,1090

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3390

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0901

100 Вон Республики Корея

0,1260

1 Чешская крона

0,0725

100 Чилийских песо

0,1734

1 Китайский юань

0,2352

1 Датская крона

0,2459

1 Грузинский лари

0,6308

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1472

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1592

1 Швейцарский франк

1,8850

1 Израильский шекель

0,4611

1 Канадский доллар

1,2565

1 Кувейтский динар

5,5251

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3599

1 Мексиканское песо

0,1026

1 Молдавский лей

0,0963

1 Египетский фунт

0,0359

1 Норвежская крона

0,1570

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4267

1 Сингапурский доллар

1,2604

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2509

1 Турецкая лира

0,0524

1 Тайваньский доллар

0,0532

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0435

100 Японских йен

1,1230

1 Новозеландский доллар

1,0167

Золото (1 унция)

3841,6855

Серебро (1 унция)

42,7839

Платина (1 унция)

1554,5480

Палладиум (1 унция)

1745,3730
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.04.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.04.2024)

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