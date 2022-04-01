Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,87%, до 1,8810, курс рубля повысился на 1,96%, до 0,0208 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8810 1 Российский рубль 0,0208 1 Австралийский доллар 1,2712 1 Аргентинское песо 0,0153 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3586 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1162 100 Вон Республики Корея 0,1398 1 Чешская крона 0,0771 100 Чилийских песо 0,2163 1 Китайский юань 0,2676 1 Датская крона 0,2529 1 Грузинский лари 0,5536 1 Гонконгский доллар 0,2170 1 Индийская рупия 0,0224 1 Британский фунт стерлингов 2,2322 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1809 1 Швейцарский франк 1,8387 1 Израильский шекель 0,5351 1 Канадский доллар 1,3604 1 Кувейтский динар 5,5911 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0178 100 Ливанских фунтов 0,1128 1 Малазийский ринггит 0,4038 1 Мексиканское песо 0,0854 1 Молдавский лей 0,0928 1 Египетский фунт 0,0932 1 Норвежская крона 0,1932 100 Узбекских сум 0,0153 1 Польский злотый 0,4050 1 Сингапурский доллар 1,2533 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3501 1 Турецкая лира 0,1159 1 Тайваньский доллар 0,0592 1 Таджикский сомони 0,1312 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0578 100 Японских йен 1,3869 1 Новозеландский доллар 1,1760 Золото (1 унция) 3293,6395 Серебро (1 унция) 42,1783 Платина (1 унция) 1686,1790 Палладий (1 унция) 3932,4910 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.04.2022)