Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,87%, до 1,8810, курс рубля повысился на 1,96%, до 0,0208 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8810
|
1 Российский рубль
|
0,0208
|
1 Австралийский доллар
|
1,2712
|
1 Аргентинское песо
|
0,0153
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3586
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1162
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1398
|
1 Чешская крона
|
0,0771
|
100 Чилийских песо
|
0,2163
|
1 Китайский юань
|
0,2676
|
1 Датская крона
|
0,2529
|
1 Грузинский лари
|
0,5536
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2170
|
1 Индийская рупия
|
0,0224
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2322
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1809
|
1 Швейцарский франк
|
1,8387
|
1 Израильский шекель
|
0,5351
|
1 Канадский доллар
|
1,3604
|
1 Кувейтский динар
|
5,5911
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0178
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4038
|
1 Мексиканское песо
|
0,0854
|
1 Молдавский лей
|
0,0928
|
1 Египетский фунт
|
0,0932
|
1 Норвежская крона
|
0,1932
|
100 Узбекских сум
|
0,0153
|
1 Польский злотый
|
0,4050
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2533
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3501
|
1 Турецкая лира
|
0,1159
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0592
|
1 Таджикский сомони
|
0,1312
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0578
|
100 Японских йен
|
1,3869
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1760
|
Золото (1 унция)
|
3293,6395
|
Серебро (1 унция)
|
42,1783
|
Платина (1 унция)
|
1686,1790
|
Палладий (1 унция)
|
3932,4910