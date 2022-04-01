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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 апреля 2022 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,87%, до 1,8810, курс рубля повысился на 1,96%, до 0,0208 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8810

1 Российский рубль

0,0208

1 Австралийский доллар

1,2712

1 Аргентинское песо

0,0153

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3586

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1162

100 Вон Республики Корея

0,1398

1 Чешская крона

0,0771

100 Чилийских песо

0,2163

1 Китайский юань

0,2676

1 Датская крона

0,2529

1 Грузинский лари

0,5536

1 Гонконгский доллар

0,2170

1 Индийская рупия

0,0224

1 Британский фунт стерлингов

2,2322

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1809

1 Швейцарский франк

1,8387

1 Израильский шекель

0,5351

1 Канадский доллар

1,3604

1 Кувейтский динар

5,5911

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0178

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,4038

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0928

1 Египетский фунт

0,0932

1 Норвежская крона

0,1932

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,4050

1 Сингапурский доллар

1,2533

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3501

1 Турецкая лира

0,1159

1 Тайваньский доллар

0,0592

1 Таджикский сомони

0,1312

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0578

100 Японских йен

1,3869

1 Новозеландский доллар

1,1760

Золото (1 унция)

3293,6395

Серебро (1 унция)

42,1783

Платина (1 унция)

1686,1790

Палладий (1 унция)

3932,4910
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.04.2022)

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