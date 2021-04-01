Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро поднялся на 0,2% - до 1,9929 маната, курс рубля - на 0,4% - до 0,0225 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,9929
|
1 Российский рубль
|
0,0225
|
1 Австралийский доллар
|
1,2861
|
1 Аргентинское песо
|
0,0185
|
1 Белорусский рубль
|
0,6487
|
1 Бразильский реал
|
0,3017
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1149
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1505
|
1 Чешская крона
|
0,0763
|
100 Чилийских песо
|
0,2364
|
1 Китайский юань
|
0,2588
|
1 Датская крона
|
0,2679
|
1 Грузинский лари
|
0,4974
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0232
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3423
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1944
|
1 Швейцарский франк
|
1,7983
|
1 Израильский шекель
|
0,5087
|
1 Канадский доллар
|
1,3502
|
1 Кувейтский динар
|
5,6212
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4099
|
1 Мексиканское песо
|
0,0830
|
1 Молдавский лей
|
0,0939
|
1 Египетский фунт
|
0,1081
|
1 Норвежская крона
|
0,1987
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4303
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2623
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4093
|
1 Турецкая лира
|
0,2058
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0595
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0610
|
100 Японских йен
|
1,5361
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1840
|
Золото (1 унция)
|
2910,0940
|
Серебро (1 унция)
|
41,3338
|
Платина (1 унция)
|
2016,2680
|
Палладий (1 унция)
|
4452,0195