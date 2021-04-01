О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
1 апреля 2021 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро поднялся на 0,2% - до 1,9929 маната, курс рубля - на 0,4% - до 0,0225 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,9929

1 Российский рубль

0,0225

1 Австралийский доллар

1,2861

1 Аргентинское песо

0,0185

1 Белорусский рубль

0,6487

1 Бразильский реал

0,3017

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1149

100 Вон Республики Корея

0,1505

1 Чешская крона

0,0763

100 Чилийских песо

0,2364

1 Китайский юань

0,2588

1 Датская крона

0,2679

1 Грузинский лари

0,4974

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0232

1 Британский фунт стерлингов

2,3423

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1944

1 Швейцарский франк

1,7983

1 Израильский шекель

0,5087

1 Канадский доллар

1,3502

1 Кувейтский динар

5,6212

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4099

1 Мексиканское песо

0,0830

1 Молдавский лей

0,0939

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,1987

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4303

1 Сингапурский доллар

1,2623

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4093

1 Турецкая лира

0,2058

1 Тайваньский доллар

0,0595

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0610

100 Японских йен

1,5361

1 Новозеландский доллар

1,1840

Золото (1 унция)

2910,0940

Серебро (1 унция)

41,3338

Платина (1 унция)

2016,2680

Палладий (1 унция)

4452,0195
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.04.2021)

Новости партнеров

Самое важное

Президент: Вывод Зангезура из Азербайджана и присоединение к Армении означало географическое расчленение тюркского мира  
Президент: Вывод Зангезура из Азербайджана и присоединение к Армении означало географическое расчленение тюркского мира  
1 апреля 2021 г. 08:37
Сегодня в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начинается введение медстрахования
Сегодня в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начинается введение медстрахования
1 апреля 2021 г. 00:22
Президент Азербайджана выступил на саммите Тюркского совета
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на саммите Тюркского совета
31 марта 2021 г. 22:37
Начался неформальный саммит Тюркского совета
Начался неформальный саммит Тюркского совета
31 марта 2021 г. 16:08
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты Искандер
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"
31 марта 2021 г. 12:16
Заявление МИД Азербайджана в связи с геноцидом 31 марта 1918 года
Заявление МИД Азербайджана в связи с геноцидом 31 марта 1918 года
31 марта 2021 г. 11:23
Военнослужащий Азербайджанской армии скончался
Военнослужащий Азербайджанской армии скончался
30 марта 2021 г. 17:52
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Центра DOST № 4
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Центра DOST № 4
30 марта 2021 г. 16:00
Утвержден состав Наблюдательного совета АЖД
Утвержден состав Наблюдательного совета АЖД
30 марта 2021 г. 15:28
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
30 марта 2021 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi