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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 марта 2023 г. 09:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04%, составив 1,8007 маната, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0227 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8007

1 Российский рубль

0,0227

1 Австралийский доллар

1,1481

1 Аргентинское песо

0,0086

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3246

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0929

100 Вон Республики Корея

0,1292

1 Чешская крона

0,0767

100 Чилийских песо

0,2055

1 Китайский юань

0,2459

1 Датская крона

0,2420

1 Грузинский лари

0,6501

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,0471

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1629

1 Швейцарский франк

1,8075

1 Израильский шекель

0,4653

1 Канадский доллар

1,2482

1 Кувейтский динар

5,5372

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3790

1 Мексиканское песо

0,0930

1 Молдавский лей

0,0901

1 Египетский фунт

0,0555

1 Норвежская крона

0,1645

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3829

1 Сингапурский доллар

1,2625

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2589

1 Турецкая лира

0,0900

1 Тайваньский доллар

0,0555

1 Таджикский сомони

0,1611

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2467

1 Новозеландский доллар

1,0563

Золото (1 унция)

3112,1560

Серебро (1 унция)

35,8463

Платина (1 унция)

1634,3970

Палладий (1 унция)

2448,1615
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.03.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.03.2023)

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