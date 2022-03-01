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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 марта 2022 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,47%, до 1,9039, курс рубля - на 3,82%, до 0,0163 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,9039

1 Российский рубль

0,0163

1 Австралийский доллар

1,2345

1 Аргентинское песо

0,0158

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3299

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1107

100 Вон Республики Корея

0,1417

1 Чешская крона

0,0757

100 Чилийских песо

0,2128

1 Китайский юань

0,2693

1 Датская крона

0,2560

1 Грузинский лари

0,5313

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,2801

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1793

1 Швейцарский франк

1,8515

1 Израильский шекель

0,5294

1 Канадский доллар

1,3416

1 Кувейтский динар

5,6109

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0182

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4053

1 Мексиканское песо

0,0830

1 Молдавский лей

0,0923

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1929

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,4049

1 Сингапурский доллар

1,2538

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3713

1 Турецкая лира

0,1229

1 Тайваньский доллар

0,0606

1 Таджикский сомони

0,1510

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0563

100 Японских йен

1,4764

1 Новозеландский доллар

1,1495

Золото (1 унция)

3239,3330

Серебро (1 унция)

41,3427

Платина (1 унция)

1778,7695

Палладий (1 унция)

4235,2610
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.03.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.03.2022)

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