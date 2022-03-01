Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,47%, до 1,9039, курс рубля - на 3,82%, до 0,0163 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,9039 1 Российский рубль 0,0163 1 Австралийский доллар 1,2345 1 Аргентинское песо 0,0158 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3299 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1107 100 Вон Республики Корея 0,1417 1 Чешская крона 0,0757 100 Чилийских песо 0,2128 1 Китайский юань 0,2693 1 Датская крона 0,2560 1 Грузинский лари 0,5313 1 Гонконгский доллар 0,2175 1 Индийская рупия 0,0226 1 Британский фунт стерлингов 2,2801 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1793 1 Швейцарский франк 1,8515 1 Израильский шекель 0,5294 1 Канадский доллар 1,3416 1 Кувейтский динар 5,6109 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0182 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4053 1 Мексиканское песо 0,0830 1 Молдавский лей 0,0923 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1929 100 Узбекских сум 0,0156 1 Польский злотый 0,4049 1 Сингапурский доллар 1,2538 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3713 1 Турецкая лира 0,1229 1 Тайваньский доллар 0,0606 1 Таджикский сомони 0,1510 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0563 100 Японских йен 1,4764 1 Новозеландский доллар 1,1495 Золото (1 унция) 3239,3330 Серебро (1 унция) 41,3427 Платина (1 унция) 1778,7695 Палладий (1 унция) 4235,2610 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.03.2022)