Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,47%, до 1,9039, курс рубля - на 3,82%, до 0,0163 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,9039
|
1 Российский рубль
|
0,0163
|
1 Австралийский доллар
|
1,2345
|
1 Аргентинское песо
|
0,0158
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3299
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1107
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1417
|
1 Чешская крона
|
0,0757
|
100 Чилийских песо
|
0,2128
|
1 Китайский юань
|
0,2693
|
1 Датская крона
|
0,2560
|
1 Грузинский лари
|
0,5313
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 Индийская рупия
|
0,0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2801
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1793
|
1 Швейцарский франк
|
1,8515
|
1 Израильский шекель
|
0,5294
|
1 Канадский доллар
|
1,3416
|
1 Кувейтский динар
|
5,6109
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0182
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4053
|
1 Мексиканское песо
|
0,0830
|
1 Молдавский лей
|
0,0923
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1929
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,4049
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2538
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3713
|
1 Турецкая лира
|
0,1229
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0606
|
1 Таджикский сомони
|
0,1510
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0563
|
100 Японских йен
|
1,4764
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1495
|
Золото (1 унция)
|
3239,3330
|
Серебро (1 унция)
|
41,3427
|
Платина (1 унция)
|
1778,7695
|
Палладий (1 унция)
|
4235,2610