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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
1 марта 2021 г. 09:46
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,63% - до 2,0531 маната, курс рубля на 0,87% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0531

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,3162

1 Аргентинское песо

0,0189

1 Белорусский рубль

0,6523

1 Бразильский реал

0,3034

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1130

100 Вон Республики Корея

0,1515

1 Чешская крона

0,0785

100 Чилийских песо

0,2344

1 Китайский юань

0,2630

1 Датская крона

0,2761

1 Грузинский лари

0,5120

1 Гонконгский доллар

0,2192

1 Индийская рупия

0,0230

1 Британский фунт стерлингов

2,3751

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2017

1 Швейцарский франк

1,8709

1 Израильский шекель

0,5136

1 Канадский доллар

1,3378

1 Кувейтский динар

5,6121

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0203

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,4193

1 Мексиканское песо

0,0818

1 Молдавский лей

0,0974

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1971

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4546

1 Сингапурский доллар

1,2774

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4468

1 Турецкая лира

0,2296

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0608

100 Японских йен

1,5950

1 Новозеландский доллар

1,2353

Золото (1 унция)

2972,3395

Серебро (1 унция)

45,6236

Платина (1 унция)

2061,8960

Палладий (1 унция)

3977,5580
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.03.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.03.2021)

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