Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,63% - до 2,0531 маната, курс рубля на 0,87% - до 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0531
|
1 Российский рубль
|
0,0229
|
1 Австралийский доллар
|
1,3162
|
1 Аргентинское песо
|
0,0189
|
1 Белорусский рубль
|
0,6523
|
1 Бразильский реал
|
0,3034
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1130
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1515
|
1 Чешская крона
|
0,0785
|
100 Чилийских песо
|
0,2344
|
1 Китайский юань
|
0,2630
|
1 Датская крона
|
0,2761
|
1 Грузинский лари
|
0,5120
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2192
|
1 Индийская рупия
|
0,0230
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3751
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2017
|
1 Швейцарский франк
|
1,8709
|
1 Израильский шекель
|
0,5136
|
1 Канадский доллар
|
1,3378
|
1 Кувейтский динар
|
5,6121
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0203
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4193
|
1 Мексиканское песо
|
0,0818
|
1 Молдавский лей
|
0,0974
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1971
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4546
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2774
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4468
|
1 Турецкая лира
|
0,2296
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0608
|
100 Японских йен
|
1,5950
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2353
|
Золото (1 унция)
|
2972,3395
|
Серебро (1 унция)
|
45,6236
|
Платина (1 унция)
|
2061,8960
|
Палладий (1 унция)
|
3977,5580