Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1% - до 1,8369 маната, курс рубля упал на 1,1%, и составил 0,0188 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8369
|
1 Российский рубль
|
0,0188
|
1 Австралийский доллар
|
1,1134
|
1 Аргентинское песо
|
0,0021
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3431
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0910
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1276
|
1 Чешская крона
|
0,0740
|
100 Чилийских песо
|
0,1827
|
1 Китайский юань
|
0,2368
|
1 Датская крона
|
0,2464
|
1 Грузинский лари
|
0,6346
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1551
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1634
|
1 Швейцарский франк
|
1,9688
|
1 Израильский шекель
|
0,4660
|
1 Канадский доллар
|
1,2650
|
1 Кувейтский динар
|
5,5274
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0190
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3594
|
1 Мексиканское песо
|
0,0988
|
1 Молдавский лей
|
0,0961
|
1 Египетский фунт
|
0,0551
|
1 Норвежская крона
|
0,1617
|
100 Узбекских сумов
|
0,0137
|
1 Польский злотый
|
0,4242
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2682
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2608
|
1 Турецкая лира
|
0,0560
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0542
|
1 Таджикский сомони
|
0,1556
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0453
|
100 Японских йен
|
1,1578
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0403
|
Золото (1 унция)
|
3476,7040
|
Серебро (1 унция)
|
39,0616
|
Платина (1 унция)
|
1566,8050
|
Палладиум (1 унция)
|
1669,1535