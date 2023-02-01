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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 февраля 2023 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,2% - до 1,8473 маната, курс рубля остался неизменным - 0242 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8473

1 Российский рубль

0,0242

1 Австралийский доллар

1,2016

1 Аргентинское песо

0,0091

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3349

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0977

100 Вон Республики Корея

0,1381

1 Чешская крона

0,0777

100 Чилийских песо

0,2131

1 Китайский юань

0,2519

1 Датская крона

0,2483

1 Грузинский лари

0,6397

1 Гонконгский доллар

0,2168

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,0936

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1629

1 Швейцарский франк

1,8557

1 Израильский шекель

0,4925

1 Канадский доллар

1,2773

1 Кувейтский динар

5,5682

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0197

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,3983

1 Мексиканское песо

0,0902

1 Молдавский лей

0,0908

1 Египетский фунт

0,0563

1 Норвежская крона

0,1704

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3923

1 Сингапурский доллар

0,2935

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2924

1 Турецкая лира

0,0904

1 Тайваньский доллар

0,0567

1 Таджикский сомони

0,1656

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,3055

1 Новозеландский доллар

1,0940

Золото (1 унция)

3274,3275

Серебро (1 унция)

40,2393

Платина (1 унция)

1724,0550

Палладий (1 унция)

2806,5980
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.02.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.02.2023)

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