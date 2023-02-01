Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,2% - до 1,8473 маната, курс рубля остался неизменным - 0242 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8473
|
1 Российский рубль
|
0,0242
|
1 Австралийский доллар
|
1,2016
|
1 Аргентинское песо
|
0,0091
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3349
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0977
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1381
|
1 Чешская крона
|
0,0777
|
100 Чилийских песо
|
0,2131
|
1 Китайский юань
|
0,2519
|
1 Датская крона
|
0,2483
|
1 Грузинский лари
|
0,6397
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2168
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0936
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1629
|
1 Швейцарский франк
|
1,8557
|
1 Израильский шекель
|
0,4925
|
1 Канадский доллар
|
1,2773
|
1 Кувейтский динар
|
5,5682
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0197
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1121
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3983
|
1 Мексиканское песо
|
0,0902
|
1 Молдавский лей
|
0,0908
|
1 Египетский фунт
|
0,0563
|
1 Норвежская крона
|
0,1704
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3923
|
1 Сингапурский доллар
|
0,2935
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2924
|
1 Турецкая лира
|
0,0904
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0567
|
1 Таджикский сомони
|
0,1656
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,3055
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0940
|
Золото (1 унция)
|
3274,3275
|
Серебро (1 унция)
|
40,2393
|
Платина (1 унция)
|
1724,0550
|
Палладий (1 унция)
|
2806,5980