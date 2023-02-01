Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,2% - до 1,8473 маната, курс рубля остался неизменным - 0242 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8473 1 Российский рубль 0,0242 1 Австралийский доллар 1,2016 1 Аргентинское песо 0,0091 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3349 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0977 100 Вон Республики Корея 0,1381 1 Чешская крона 0,0777 100 Чилийских песо 0,2131 1 Китайский юань 0,2519 1 Датская крона 0,2483 1 Грузинский лари 0,6397 1 Гонконгский доллар 0,2168 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,0936 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1629 1 Швейцарский франк 1,8557 1 Израильский шекель 0,4925 1 Канадский доллар 1,2773 1 Кувейтский динар 5,5682 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0197 100 Ливанских фунтов 0,1121 1 Малазийский ринггит 0,3983 1 Мексиканское песо 0,0902 1 Молдавский лей 0,0908 1 Египетский фунт 0,0563 1 Норвежская крона 0,1704 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3923 1 Сингапурский доллар 0,2935 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2924 1 Турецкая лира 0,0904 1 Тайваньский доллар 0,0567 1 Таджикский сомони 0,1656 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,3055 1 Новозеландский доллар 1,0940 Золото (1 унция) 3274,3275 Серебро (1 унция) 40,2393 Платина (1 унция) 1724,0550 Палладий (1 унция) 2806,5980 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.02.2023)