Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,73% - до 1,9113, курс рубля повысился на 0,46% - до 0,0220 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9113
|
1 Российский рубль
|
0,0220
|
1 Австралийский доллар
|
1,2013
|
1 Аргентинское песо
|
0,0162
|
1 Белорусский рубль
|
0,6537
|
1 Бразильский реал
|
0,3201
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1101
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1411
|
1 Чешская крона
|
0,0786
|
100 Чилийских песо
|
0,2123
|
1 Китайский юань
|
0,2672
|
1 Датская крона
|
0,2569
|
1 Грузинский лари
|
0,5583
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2871
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1823
|
1 Швейцарский франк
|
1,8371
|
1 Израильский шекель
|
0,5317
|
1 Канадский доллар
|
1,3388
|
1 Кувейтский динар
|
5,6128
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4062
|
1 Мексиканское песо
|
0,0825
|
1 Молдавский лей
|
0,0944
|
1 Египетский фунт
|
0,1081
|
1 Норвежская крона
|
0,1912
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4171
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2590
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3660
|
1 Турецкая лира
|
0,1276
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0599
|
100 Японских йен
|
1,4790
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1204
|
Золото (1 унция)
|
3059,0650
|
Серебро (1 унция)
|
38,2296
|
Платина (1 унция)
|
1745,7130
|
Палладий (1 унция)
|
3950,3750