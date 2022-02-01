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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,73% - до 1,9113, курс рубля повысился на 0,46% - до 0,0220 маната. Валюта
Финансы
1 февраля 2022 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,73% - до 1,9113, курс рубля повысился на 0,46% - до 0,0220 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9113

1 Российский рубль

0,0220

1 Австралийский доллар

1,2013

1 Аргентинское песо

0,0162

1 Белорусский рубль

0,6537

1 Бразильский реал

0,3201

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1101

100 Вон Республики Корея

0,1411

1 Чешская крона

0,0786

100 Чилийских песо

0,2123

1 Китайский юань

0,2672

1 Датская крона

0,2569

1 Грузинский лари

0,5583

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,2871

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1823

1 Швейцарский франк

1,8371

1 Израильский шекель

0,5317

1 Канадский доллар

1,3388

1 Кувейтский динар

5,6128

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4062

1 Мексиканское песо

0,0825

1 Молдавский лей

0,0944

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,1912

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4171

1 Сингапурский доллар

1,2590

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3660

1 Турецкая лира

0,1276

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0599

100 Японских йен

1,4790

1 Новозеландский доллар

1,1204

Золото (1 унция)

3059,0650

Серебро (1 унция)

38,2296

Платина (1 унция)

1745,7130

Палладий (1 унция)

3950,3750
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.02.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.02.2022)

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