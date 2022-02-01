Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,73% - до 1,9113, курс рубля повысился на 0,46% - до 0,0220 маната. Валюта

https://static.report.az/photo/fa956d24-2993-3447-b23f-b825dd2216e4.jpg https://static.report.az/photo/fa956d24-2993-3447-b23f-b825dd2216e4.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,73% - до 1,9113, курс рубля повысился на 0,46% - до 0,0220 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9113 1 Российский рубль 0,0220 1 Австралийский доллар 1,2013 1 Аргентинское песо 0,0162 1 Белорусский рубль 0,6537 1 Бразильский реал 0,3201 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1101 100 Вон Республики Корея 0,1411 1 Чешская крона 0,0786 100 Чилийских песо 0,2123 1 Китайский юань 0,2672 1 Датская крона 0,2569 1 Грузинский лари 0,5583 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,2871 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1823 1 Швейцарский франк 1,8371 1 Израильский шекель 0,5317 1 Канадский доллар 1,3388 1 Кувейтский динар 5,6128 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4062 1 Мексиканское песо 0,0825 1 Молдавский лей 0,0944 1 Египетский фунт 0,1081 1 Норвежская крона 0,1912 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4171 1 Сингапурский доллар 1,2590 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3660 1 Турецкая лира 0,1276 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0599 100 Японских йен 1,4790 1 Новозеландский доллар 1,1204 Золото (1 унция) 3059,0650 Серебро (1 унция) 38,2296 Платина (1 унция) 1745,7130 Палладий (1 унция) 3950,3750 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.02.2022)