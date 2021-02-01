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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
1 февраля 2021 г. 09:43
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27% - до 2,0622 маната, курс рубля - на 0,45% - до 0,0224 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0622

1 Российский рубль

0,0224

1 Австралийский доллар

1,3004

1 Аргентинское песо

0,0195

1 Белорусский рубль

0,6483

1 Бразильский реал

0,3107

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1125

100 Вон Республики Корея

0,1519

1 Чешская крона

0,0792

100 Чилийских песо

0,2321

1 Китайский юань

0,2631

1 Датская крона

0,2773

1 Грузинский лари

0,5155

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3349

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2033

1 Швейцарский франк

1,9066

1 Израильский шекель

0,5177

1 Канадский доллар

1,3307

1 Кувейтский динар

5,6147

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4208

1 Мексиканское песо

0,0835

1 Молдавский лей

0,0982

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1984

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4563

1 Сингапурский доллар

1,2787

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4494

1 Турецкая лира

0,2336

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0604

100 Японских йен

1,6242

1 Новозеландский доллар

1,2234

Золото (1 унция)

3162,8500

Серебро (1 унция)

48,3143

Платина (1 унция)

1875,6525

Палладий (1 унция)

3832,2675
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.02.2021)

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