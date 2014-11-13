​Курсы валют Центрального банка Азербайджана

13 ноября, 2014 06:15

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7843 1 Евро 0.9762 1 Российский рубль 0.0170 1 Австралийский доллар 0.6825 1 Аргентинское песо 0.0921 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3056 1 Дирхам ОАЭ 0.2135 1 Южноафриканский рэнд 0.0700 100 Вон Республики Корея 0.0715 1 Чешская крона 0.0353 100 Чилийских песо 0.1319 1 Китайский юань 0.1280 1 Датская крона 0.1312 1 Грузинский лари 0.4454 1 Гонконгский доллар 0.1011 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский фунт стерлингов 1.2371 100 Индонезийских рупий 0.0064 100 Иранских риалов 0.0030 1 Шведская крона 0.1057 1 Швейцарский франк 0.8118 1 Израильский шекель 0.2058 1 Канадский доллар 0.6931 1 Кувейтский динар 2.6921 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2827 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2351 1 Мексиканское песо 0.0578 1 Молдавский лей 0.0525 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1153 100 Узбекских сум 0.0328 1 Польский злотый 0.2311 1 Сингапурский доллар 0.6070 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1512 1 Турецкая лира 0.3479 1 Тайваньский доллар 0.0256 1 Таджикский сомони 0.1511 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0495 100 Японских йен 0.6778 1 Новозеландский доллар 0.6177 Золото (1 унция) 913.3174 Серебро (1 унция) 12.3217 Платина (1 унция) 944.2972 Палладий (1 унция) 608.6168 Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/