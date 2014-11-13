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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана

    1 доллар США - 0,7843 AZN

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/
    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7843
    1 Евро 0.9762
    1 Российский рубль 0.0170
    1 Австралийский доллар 0.6825
    1 Аргентинское песо 0.0921
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3056
    1 Дирхам ОАЭ 0.2135
    1 Южноафриканский рэнд 0.0700
    100 Вон Республики Корея 0.0715
    1 Чешская крона 0.0353
    100 Чилийских песо 0.1319
    1 Китайский юань 0.1280
    1 Датская крона 0.1312
    1 Грузинский лари 0.4454
    1 Гонконгский доллар 0.1011
    1 Индийская рупия 0.0127
    1 Английский фунт стерлингов 1.2371
    100 Индонезийских рупий 0.0064
    100 Иранских риалов 0.0030
    1 Шведская крона 0.1057
    1 Швейцарский франк 0.8118
    1 Израильский шекель 0.2058
    1 Канадский доллар 0.6931
    1 Кувейтский динар 2.6921
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0136
    1 Литовский лит 0.2827
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2351
    1 Мексиканское песо 0.0578
    1 Молдавский лей 0.0525
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1153
    100 Узбекских сум 0.0328
    1 Польский злотый 0.2311
    1 Сингапурский доллар 0.6070
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1512
    1 Турецкая лира 0.3479
    1 Тайваньский доллар 0.0256
    1 Таджикский сомони 0.1511
    1 Новый туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0495
    100 Японских йен 0.6778
    1 Новозеландский доллар 0.6177
    Золото (1 унция) 913.3174
    Серебро (1 унция) 12.3217
    Платина (1 унция) 944.2972
    Палладий (1 унция) 608.6168
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