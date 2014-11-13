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|Курс
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|0.9762
|1 Российский рубль
|0.0170
|1 Австралийский доллар
|0.6825
|1 Аргентинское песо
|0.0921
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3056
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2135
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0700
|100 Вон Республики Корея
|0.0715
|1 Чешская крона
|0.0353
|100 Чилийских песо
|0.1319
|1 Китайский юань
|0.1280
|1 Датская крона
|0.1312
|1 Грузинский лари
|0.4454
|1 Гонконгский доллар
|0.1011
|1 Индийская рупия
|0.0127
|1 Английский фунт стерлингов
|1.2371
|100 Индонезийских рупий
|0.0064
|100 Иранских риалов
|0.0030
|1 Шведская крона
|0.1057
|1 Швейцарский франк
|0.8118
|1 Израильский шекель
|0.2058
|1 Канадский доллар
|0.6931
|1 Кувейтский динар
|2.6921
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0136
|1 Литовский лит
|0.2827
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2351
|1 Мексиканское песо
|0.0578
|1 Молдавский лей
|0.0525
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1153
|100 Узбекских сум
|0.0328
|1 Польский злотый
|0.2311
|1 Сингапурский доллар
|0.6070
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1512
|1 Турецкая лира
|0.3479
|1 Тайваньский доллар
|0.0256
|1 Таджикский сомони
|0.1511
|1 Новый туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0495
|100 Японских йен
|0.6778
|1 Новозеландский доллар
|0.6177
|Золото (1 унция)
|913.3174
|Серебро (1 унция)
|12.3217
|Платина (1 унция)
|944.2972
|Палладий (1 унция)
|608.6168
Курсы валют Центрального банка Азербайджана
Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/
Economic DepartmentАвтор новости
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