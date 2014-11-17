|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7843
|1 Евро
|0.9843
|1 Российский рубль
|0.0166
|1 Австралийский доллар
|0.6894
|1 Аргентинское песо
|0.0922
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3015
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2135
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0708
|100 Вон Республики Корея
|0.0716
|1 Чешская крона
|0.0355
|100 Чилийских песо
|0.1321
|1 Китайский юань
|0.1280
|1 Датская крона
|0.1322
|1 Грузинский лари
|0.4457
|1 Гонконгский доллар
|0.1011
|1 Индийская рупия
|0.0127
|1 Английский фунт стерлингов
|1.2334
|100 Индонезийских рупий
|0.0064
|100 Иранских риалов
|0.0030
|1 Шведская крона
|0.1064
|1 Швейцарский франк
|0.8192
|1 Израильский шекель
|0.2053
|1 Канадский доллар
|0.6954
|1 Кувейтский динар
|2.6966
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0136
|1 Литовский лит
|0.2850
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2346
|1 Мексиканское песо
|0.0579
|1 Молдавский лей
|0.0524
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1164
|100 Узбекских сум
|0.0328
|1 Польский злотый
|0.2328
|1 Сингапурский доллар
|0.6055
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1483
|1 Турецкая лира
|0.3518
|1 Тайваньский доллар
|0.0256
|1 Таджикский сомони
|0.1511
|1 Новый туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0505
|100 Японских йен
|0.6774
|1 Новозеландский доллар
|0.6249
|Золото (1 унция)
|916.8467
|Серебро (1 унция)
|12.7798
|Платина (1 унция)
|923.9054
|Палладий (1 унция)
|596.0680
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2014)
Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook