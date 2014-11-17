​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2014)

17 ноября, 2014 10:20

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7843 1 Евро 0.9843 1 Российский рубль 0.0166 1 Австралийский доллар 0.6894 1 Аргентинское песо 0.0922 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3015 1 Дирхам ОАЭ 0.2135 1 Южноафриканский рэнд 0.0708 100 Вон Республики Корея 0.0716 1 Чешская крона 0.0355 100 Чилийских песо 0.1321 1 Китайский юань 0.1280 1 Датская крона 0.1322 1 Грузинский лари 0.4457 1 Гонконгский доллар 0.1011 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский фунт стерлингов 1.2334 100 Индонезийских рупий 0.0064 100 Иранских риалов 0.0030 1 Шведская крона 0.1064 1 Швейцарский франк 0.8192 1 Израильский шекель 0.2053 1 Канадский доллар 0.6954 1 Кувейтский динар 2.6966 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2850 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2346 1 Мексиканское песо 0.0579 1 Молдавский лей 0.0524 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1164 100 Узбекских сум 0.0328 1 Польский злотый 0.2328 1 Сингапурский доллар 0.6055 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1483 1 Турецкая лира 0.3518 1 Тайваньский доллар 0.0256 1 Таджикский сомони 0.1511 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0505 100 Японских йен 0.6774 1 Новозеландский доллар 0.6249 Золото (1 унция) 916.8467 Серебро (1 унция) 12.7798 Платина (1 унция) 923.9054 Палладий (1 унция) 596.0680 Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/