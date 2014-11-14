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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана

    1 доллар США - 0,7843 AZN

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/
    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7843
    1 Евро 0.9763
    1 Российский рубль 0.0168
    1 Австралийский доллар 0.6819
    1 Аргентинское песо 0.0922
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3029
    1 Дирхам ОАЭ 0.2135
    1 Южноафриканский рэнд 0.0699
    100 Вон Республики Корея 0.0714
    1 Чешская крона 0.0353
    100 Чилийских песо 0.1317
    1 Китайский юань 0.1280
    1 Датская крона 0.1312
    1 Грузинский лари 0.4454
    1 Гонконгский доллар 0.1011
    1 Индийская рупия 0.0127
    1 Английский фунт стерлингов 1.2292
    100 Индонезийских рупий 0.0064
    100 Иранских риалов 0.0030
    1 Шведская крона 0.1054
    1 Швейцарский франк 0.8124
    1 Израильский шекель 0.2058
    1 Канадский доллар 0.6893
    1 Кувейтский динар 2.6920
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0136
    1 Литовский лит 0.2828
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2347
    1 Мексиканское песо 0.0576
    1 Молдавский лей 0.0526
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1153
    100 Узбекских сум 0.0328
    1 Польский злотый 0.2304
    1 Сингапурский доллар 0.6061
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1503
    1 Турецкая лира 0.3495
    1 Тайваньский доллар 0.0256
    1 Таджикский сомони 0.1511
    1 Новый туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0505
    100 Японских йен 0.6760
    1 Новозеландский доллар 0.6154
    Золото (1 унция) 911.1605
    Серебро (1 унция) 12.1916
    Платина (1 унция) 941.9443
    Палладий (1 унция) 604.6953
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