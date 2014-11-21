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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2014)

    1 доллар- 0,7844 манатов

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/
    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9847
    1 Российский рубль 0.0170
    1 Австралийский доллар 0.6778
    1 Аргентинское песо 0.0921
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3049
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0717
    100 Вон Республики Корея 0.0704
    1 Чешская крона 0.0356
    100 Чилийских песо 0.1308
    1 Китайский юань 0.1281
    1 Датская крона 0.1323
    1 Грузинский лари 0.4393
    1 Гонконгский доллар 0.1011
    1 Индийская рупия 0.0127
    1 Английский фунт стерлингов 1.2314
    100 Индонезийских рупий 0.0064
    100 Иранских риалов 0.0030
    1 Шведская крона 0.1061
    1 Швейцарский франк 0.8190
    1 Израильский шекель 0.2045
    1 Канадский доллар 0.6939
    1 Кувейтский динар 2.6958
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0136
    1 Литовский лит 0.2852
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2337
    1 Мексиканское песо 0.0575
    1 Молдавский лей 0.0519
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1160
    100 Узбекских сум 0.0327
    1 Польский злотый 0.2338
    1 Сингапурский доллар 0.6038
    1 Саудовский риял 0.2091
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1506
    1 Турецкая лира 0.3533
    1 Тайваньский доллар 0.0254
    1 Таджикский сомони 0.1511
    1 Новый туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0516
    100 Японских йен 0.6659
    1 Новозеландский доллар 0.6187
    Золото (1 унция) 933.4360
    Серебро (1 унция) 12.7680
    Платина (1 унция) 944.4176
    Палладий (1 унция) 603.9880
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