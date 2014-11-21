Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2014)

21 ноября, 2014 06:46

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9847 1 Российский рубль 0.0170 1 Австралийский доллар 0.6778 1 Аргентинское песо 0.0921 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3049 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0717 100 Вон Республики Корея 0.0704 1 Чешская крона 0.0356 100 Чилийских песо 0.1308 1 Китайский юань 0.1281 1 Датская крона 0.1323 1 Грузинский лари 0.4393 1 Гонконгский доллар 0.1011 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский фунт стерлингов 1.2314 100 Индонезийских рупий 0.0064 100 Иранских риалов 0.0030 1 Шведская крона 0.1061 1 Швейцарский франк 0.8190 1 Израильский шекель 0.2045 1 Канадский доллар 0.6939 1 Кувейтский динар 2.6958 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2852 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2337 1 Мексиканское песо 0.0575 1 Молдавский лей 0.0519 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1160 100 Узбекских сум 0.0327 1 Польский злотый 0.2338 1 Сингапурский доллар 0.6038 1 Саудовский риял 0.2091 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1506 1 Турецкая лира 0.3533 1 Тайваньский доллар 0.0254 1 Таджикский сомони 0.1511 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0516 100 Японских йен 0.6659 1 Новозеландский доллар 0.6187 Золото (1 унция) 933.4360 Серебро (1 унция) 12.7680 Платина (1 унция) 944.4176 Палладий (1 унция) 603.9880 Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/